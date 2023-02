Exposição mostra a transformação pandêmica na visão do fotógrafo Klaus Mitteldorf

MMXXIII é a nova exposição do artista, prevista para 2024, que traz duas faces de uma mesma moeda de sua vida profissional, os Racionais MC´s e uma atriz austríaca

Aos 70 anos de idade, o fotógrafo paulistano Klaus Mitteldorf, após 50 anos de carreira, se viu forçado a se adaptar à nova realidade da pandemia, assim como muitas outras pessoas ao redor do mundo. No entanto, sua experiência e seu dom para a fotografia permitiram que ele se reinventasse em seu ofício.

Klaus relata que sua vida mudou radicalmente após sua última exposição no MAB (Museu de Arte Brasileira) da FAAP em 2013. Ele dirigiu e criou um longa-metragem intitulado “Vou nadar até você”, que foi lançado no festival de cinema de Gramado em 2019. Em seguida, ele teve que se adaptar à pandemia da Covid-19 que começou logo depois. No entanto, esse processo de transformação levou-o a desenvolver uma nova exposição, intitulada MMXXIII ou terapia.

A exposição apresenta 115 obras que refletem a transformação de Klaus durante a pandemia, divididas em três capítulos: Pandemia, Entre Espelhos e Sobrevivendo no Inferno. “O capítulo Pandemia traz os trabalhos que fiz durante o período pandêmico.

Já, o Entre espelhos, foram trabalhos que fiz com modelos e atrizes para desenvolver personagens de cinema e para filmes que eu farei. O terceiro e último capítulo, Sobrevivendo no Inferno, traz as fotos que fiz com o Racionais MC´s, grupo do qual sou fotógrafo há 30 anos. As fotos do álbum Sobrevivendo no Inferno foram feitas por mim e, pela primeira vez, vamos expor estas fotos”, explica o fotógrafo.

A exposição, que será realizada entre março e abril de 2024, no MAB da FAAP, será um dos pontos altos da carreira de Klaus, que tomou para si todo o aprendizado que teve com o grupo de Rap Racionais MCS, em 1997, e gerou mais 30 obras para a sua exposição. Klaus relembra que este encontro mudou toda a sua concepção de vida e que ele conseguiu criar imagens do mundo dos Racionais MCs, que se tornaram um símbolo da revolução social da periferia de São Paulo.

Outro ponto alto da exposição é a atriz austríaca, mas que reside em Londres, Alina Tamara, que terá suas fotos tiradas por Klaus para apreciação do público. Inclusive, a artista está prestes a lançar um filme na capital inglesa.

“Um dos trabalhos que fiz após a pandemia foi com a Alina, que já vinha me pedindo para fazer fotos dela e, agora, foi possível. Por isso, também, que ela também será parte da exposição”, afirma o fotógrafo.

A produção das fotos da Alina contou com os toques do cabeleireiro Paulo Ávila e Bruna Soares, maquiadora e proprietária do Cats Cabeleireiros.

Paulo valorizou a participação neste processo de produção. “O convite foi maravilhoso. Trabalhar com o Klaus é importante. Ele é diferenciado, muito fashionista e com visão à frente. Fizemos uma produção bem simples para valorizar a modelo nas fotos”.

Já Bruna, reforçou que o toque do cotidiano foi a cereja do bolo. “Mesmo com uma pegada fashion, gosto de propor nas maquiagens algo que a mulher pode levar para o dia a dia, desta forma adaptei o que o Klaus precisava com a forma como gosto de trabalhar”, pontuou.