ExpoBento e Fenavinho encerram edição com recorde de público e alta na geração de negócios

A 33ª ExpoBento e a 20ª Fenavinho terminaram no domingo (22) com recordes de público e de geração de negócios. Entre os dias 12 e 22 de junho, mais de 281 mil pessoas passaram pelo Parque de Eventos de Bento Gonçalves (RS), maior número registrado desde a criação dos eventos.

César Anderle, Carlos Lazzari e Alexandre Miolo. (Foto: Divulgação)

O total de expositores também foi o maior da história: 515 marcas participaram desta edição. A projeção de geração de negócios chegou a R$ 60 milhões, valor cerca de 10% acima da meta inicial.

Para o diretor-geral da 33ª ExpoBento, César Anderle, os resultados são reflexo do planejamento e do envolvimento das equipes responsáveis pela organização.

Além do impacto econômico, a programação deste ano destacou os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Segundo o coordenador da 20ª Fenavinho, Alexandre Miolo, a proposta foi reforçar as conexões entre passado e presente, com foco na valorização cultural.

33ª ExpoBento e 20ª Fenavinho têm edição repleta de recordes. (Foto: Divulgação)

O presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC-BG), Carlos Lazzari, entidade promotora dos eventos, destacou a importância da ExpoBento e da Fenavinho para o desenvolvimento econômico local e regional.

O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, também comentou os resultados. Para ele, a ExpoBento segue como um impulsionador econômico, enquanto a Fenavinho reforça o vínculo com a cultura e o setor vitivinícola da região.

Venda de vinhos e espumantes

Durante os 11 dias de programação, a Fenavinho comercializou mais de 42 mil garrafas de vinhos e espumantes, além de sucos. Um dos objetivos da festa foi dar visibilidade ao setor vitivinícola da região.

Os organizadores já iniciaram o planejamento das próximas edições, previstas para 2025.