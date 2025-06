Expo Construção Offsite encerra sua sexta edição com soluções inovadoras para hotelaria, franquias e setor público

A Expo Construção Offsite (ECOS) 2025 encerrou sua sexta edição com chave de ouro, consagrando-se como o maior evento de construção industrializada da América Latina. Realizada entre os dias 3 e 6 de junho no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, a feira atraiu milhares de visitantes, incluindo empreendedores, investidores e especialistas em construção civil, todos em busca das últimas tendências em modularidade, sustentabilidade e inovação.

Os grandes destaques desta edição foram os micro-hotéis, cápsulas futuristas e um minimercado autônomo. (Foto: Iara Filardi)



Com um investimento 15% maior que o do ano anterior, a ECOS 2025 apresentou uma estrutura ampliada, incluindo uma cidade modular completa, palestras técnicas, demonstrações ao vivo e até um podcast exclusivo transmitido durante o evento. Mas o grande destaque ficou por conta das soluções voltadas para hotelaria, franquias e poder público, como chalés, cápsulas futuristas e micro-hotéis, alguns com suítes prontas para ocupação imediata.

ECOS 2026 já tem data marcada e promete superar inovações em construção modular. (Foto: Iara Filardi)



Um dos stands que mais chamou atenção foi o do minimercado autônomo, uma solução prática para condomínios, academias e espaços coletivos. “Este ano, tivemos várias estreias que tornaram o evento ainda mais dinâmico”, reflete Marcos Bueno, CEO da Expo Construção Offsite. “Entre elas, podemos destacar o Decora Offsite, a Arena Offsite, o Boulevard e o ConstrueCast, podcast oficial da feira, que acompanhou os quatro dias de evento com entrevistas exclusivas e debates aprofundados sobre os rumos da construção, engenharia e arquitetura no Brasil. Sem dúvida, essas atrações serão mantidas e ampliadas na edição de 2026.”



Além disso, o FOCOS (Fórum da Construção Offsite) debateu temas como impressão 3D de casas, sustentabilidade e o uso da madeira na construção, somando mais de 20 horas de conteúdo especializado.

Internacionalização e negócios fechados

Pela primeira vez, o evento recebeu uma comitiva estrangeira: o Consejo de Construcción Industrializada do Chile, que participou que participou das atividades técnicas e comerciais do evento. “Nesta edição, constatamos um volume significativo de negócios concretizados durante o evento, além de fortes perspectivas para parcerias futuras”, destacou Bueno.



A próxima edição da ECOS já está confirmada para 16 a 19 de junho de 2026, novamente no Anhembi, com uma estrutura ainda maior e mais atrações. “Atraímos inúmeros interessados em adquirir edificações voltadas a diferentes segmentos da economia. Os visitantes encontraram uma grande diversidade de produtos prontos para uso, e o volume de negociações atingiu plenamente as expectativas das empresas participantes, gerando também um valioso networking entre os expositores. Esta edição consagrou-se, sem dúvida, como o maior evento da construção modular offsite. Queremos superar tudo o que foi feito este ano em 2026”, finaliza o CEO.



Para quem perdeu, fica a dica: em 2026, a construção offsite promete trazer ainda mais soluções prontas, sustentáveis e inovadoras; e você não vai querer ficar de fora.