Executivos da Petz, Renner e Pague Menos discutem impacto da tecnologia no varejo em evento do LIDE

Na próxima terça-feira (24), na Casa LIDE, em São Paulo, Sergio Zimerman, CEO da Petz, Fabio Faccio, CEO da Renner, e Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos, debatem os impactos da tecnologia e da inteligência artificial no varejo do Brasil durante o Seminário Varejo | LIDE.

O evento também reúne outras lideranças do setor e pauta novos modelos de desenvolvimento, crescimento e expansão do varejo na realidade atual.

Sergio Zimerman, CEO da Petz. (Foto: Divulgação)

Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. (Foto: Divulgação)

Fabio Faccio, CEO da Renner. (Foto: Divulgação)

Expositores confirmados:

Fabio Faccio, CEO da Renner

Sergio Zimerman, fundador e CEO da Petz e head do LIDE Empreendedor

Patriciana Rodrigues, presidente do Conselho de Administração da Pague Menos

Peter Furukawa, presidente das Lojas Quero Quero

José Dutra, diretor de Soluções da Relex

Rafael de Albuquerque, CEO da Zoox

Glauber Gentil, CEO da Gentil Negócios

Guilherme Priante, CEO da Goly Drink

Marcos Gouvêa, head do LIDE Comércio e fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem

SERVIÇO

Evento: Seminário Varejo | LIDE

Data: 24 de junho

Horário: Das 8h às 12h

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2277 – 11º andar