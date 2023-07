Ex-Gestor do iFood, Dennis Nakamura, e Jovem Prodígio se Unem em Parceria inovadora

Dennis Nakamura: O ex-gestor do iFood agora aposta na iVipCoin, a mais recente adição no cenário das criptomoedas, que promete transformar o mercado com sua abordagem inovadora e cursos de investimento digital

No evento de lançamento da iVipCoin, que ocorreu recentemente, o entusiasmo e a expectativa estavam em alta. A moeda digital, criada pela plataforma brasileira iVip, apresentou-se como uma alternativa promissora para os investidores que desejam adentrar o mercado das criptomoedas.

Guilherme Piccini: O jovem CEO que está transformando o mercado das criptomoedas

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a entrada triunfal de Guilherme Piccini, o jovem CEO e fundador da iVipCoin, que com apenas 18 anos, já é considerado uma grande promessa no mercado das criptomoedas digitais e empreendedorismo. Piccini surpreendeu a todos com sua visão e determinação, conquistando a atenção dos presentes.

Além disso, o evento contou com a presença do renomado ilusionista Issao Imamura, que conduziu um show de mágica, adicionando ainda mais magia e encantamento à ocasião. A atmosfera estava repleta de euforia e expectativa.

Dennis Nakamura: O ex-gestor do iFood agora aposta na iVipCoin

Outro destaque do evento foi a participação de Dennis Nakamura, ex-gestor do iFood e agora sócio da iVipCoin. Nakamura trouxe consigo uma expertise sólida e uma reputação de sucesso, o que agregou um valioso conhecimento ao projeto. Durante sua palestra, compartilhou sua vasta experiência no mercado de unicórnios, fornecendo insights estratégicos para o crescimento e sucesso da iVipCoin.

A venda das cotas da iVipCoin durante o pré-lançamento foi expressiva, esgotando-se em questão de minutos. Isso demonstra o interesse dos investidores nessa nova moeda digital e sua confiança na visão promissora da iVipCoin.

O lançamento oficial da iVipCoin nas corretoras digitais também foi um marco importante. Com transmissão ao vivo pela Binance, a moeda conquistou espaço em três corretoras: P2B (internacional), Azebit (internacional) e X7 (brasileira). A celebração ocorreu com champanhe e uma atmosfera de entusiasmo, evidenciando a confiança dos investidores no potencial da iVipCoin.

A iVipCoin chega ao mercado como uma opção sólida para os investidores brasileiros que desejam participar do mundo das criptomoedas. Com a plataforma iVip oferecendo cursos e conteúdos especializados sobre investimentos digitais, a moeda se destaca como uma alternativa confiável em um mercado em constante evolução.

Piccini, CEO da iVipCoin, afirma que o objetivo da plataforma é fornecer um tratamento personalizado para cada trader no mercado financeiro, oferecendo acesso a todo o conhecimento necessário, desde o básico até o avançado. Além disso, a iVipCoin oferece oportunidades para ganhar dinheiro por meio do sistema “Learn to Earn”, permitindo que os usuários adquiram conhecimento e lucrem com seus investimentos.

A presença de Dennis Nakamura como sócio da iVipCoin traz um diferencial significativo para a plataforma. Sua vasta experiência no mercado de expansão de negócios, juntamente com sua trajetória de sucesso no iFood, contribui com insights valiosos e conselhos estratégicos para o crescimento e sucesso do negócio.



A iVipCoin também chamou a atenção de emissoras como Band e SBT, que marcaram presença no evento de lançamento, demonstrando o interesse e a relevância desse novo empreendimento no mercado das criptomoedas.



Com sua proposta inovadora e apoio de profissionais experientes, a iVipCoin promete se destacar no mercado das criptomoedas, oferecendo uma alternativa sólida e confiável para os investidores brasileiros.