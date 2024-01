Evento mais importante do setor de logística na América Latina será realizado em São Paulo

Intermodal South America ocorrerá em março na cidade de São Paulo e planeja receber mais de 43 mil profissionais

A 28ª edição da Intermodal South America, que acontecerá no mês de março na cidade de São Paulo, reunirá profissionais e empresas de diversas partes do mundo para discutir as tendências da logística de carga. O evento que é reconhecido nacional e internacionalmente por apresentar soluções para todo o sistema de logística, ocorrerá de 5 a 7 de março, no São Paulo Expo, na capital paulista, e planeja receber mais de 43 mil profissionais e mais de 500 marcas expositoras, de 15 países, que representarão os setores de logística, intralogística, tecnologia, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, englobando todos os modais de transporte.

“Um dos destaques da Intermodal South America é reunir o ecossistema da logística, do transporte de carga, infraestrutura, além dos desenvolvedores de tecnologia e inteligência associada à operação logística, de vários países. A proposta é promover o intercâmbio de conhecimento, oportunidades de negócios e o desenvolvimento geral da atividade. O evento ocupará quatro pavilhões, o equivalente a mais de 40 mil metros quadrados, e já está integralmente vendido”, declara Hermano Pinto Jr., diretor do portfólio de Infraestrutura da Informa Markets Brasil, promotora e organizadora da Intermodal.

O diretor indica que a edição que acontecerá em março mostrará equilíbrio na presença de empresas representantes de todos os modais de transporte (aéreo, ferroviário, rodoviário e aquaviário), além dos segmentos de tecnologia, soluções para o setor portuário e intralogística, completando que “a Intermodal 2024 terá uma matriz de transporte de carga ideal na oferta de soluções, inovação e serviços state-of-the-art”.

“Este ano, mais de 30% do grupo de empresas presentes no evento participa pela primeira vez da Intermodal, como CMA CGM Brasil, BDP South America, TSA Logística e XCMG Brasil, o que indica que o mercado vem se atualizando, e cerca de 10% são empresas que retornaram ao evento, depois de algum período ausentes. Tudo isso é fruto do aquecimento no setor no Brasil e no mundo”, afirma Hermano Pinto Jr.

Além da presença das empresas expositoras, outro acontecimento relevante do evento é a realização, durante os três dias, a segunda edição do Interlog Summit, que possui como macrotema “Soluções para maximizar a conectividade, a cooperação e a sustentabilidade do setor”. No Interlog Summito há previsão de receber mais de 500 congressistas, que participarão de dois congressos simultâneos, sendo eles: o XXVII CNL – Conferência Nacional de Logística, com curadoria da ABRALOG (Associação Brasileira de Logística); e o Congresso Intermodal South America, com terá mais de 30 horas de conteúdo, com painéis, palestras e cases sobre Estratégia, Gestão e Operações; Tecnologia, Inovação e Intralogística; Transporte Multimodal; e Mercado e Comex.

As pessoas presentes na Intermodal South America encontrarão ainda outras possibilidades de atualizar seus conhecimentos: a Arena Intermodal e o Innovation Solutions. Nesses locais estão marcadas apresentações abertas ao público, com cases de sucesso no mundo logístico e palestras sobre inovação tecnológica em soluções e serviços.