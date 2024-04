Eudora e SPFW revelam fusão de moda e perfumaria com Diva Absoluta

No coração vibrante de São Paulo, o 57º São Paulo Fashion Week foi palco de uma parceria inovadora entre Eudora e a renomada estilista Marina Bitu. Este ano, o evento não só destacou tendências de moda, mas também proporcionou uma experiência sensorial única, com a fragrância Diva Absoluta no centro das atenções.

Os três looks exclusivos que trouxeram a nova fragrância de Eudora para o centro das atenções no maior evento de moda do Brasil

A colaboração marcou o terceiro ano consecutivo de parceria entre Eudora e o SPFW, consolidando um legado de inovação e criatividade. Inspirada pela tendência de unir elementos de beleza com moda, a marca de cosméticos apresentou três looks exclusivos, que não apenas capturaram a essência da nova fragrância, mas também transformaram o frasco em um acessório de passarela.

Os três looks, todos artesanais, foram o resultado da visão artística de Marina Bitu, que utilizou materiais variados para representar as características olfativas da Diva Absoluta. O primeiro look incorporou maxi miçangas transparentes e tonalidades de roxo, evocando a cereja negra, um dos elementos aromáticos da fragrância. O segundo modelo destacou-se por seu estilo de alfaiataria com ombros marcados, enquanto o terceiro e último look fechou o desfile com uma exuberante composição floral, homenageando as notas florais da Diva Absoluta.

Além do impacto visual, a sala de desfile foi perfumada com a fragrância, criando uma imersão completa que transportou os convidados para um mundo de sofisticação e elegância. Essa estratégia não só reforçou a conexão entre os sentidos olfativos e visuais, mas também destacou o poder e a feminilidade que a Eudora deseja evocar com sua nova fragrância.

A estilista Marina Bitu compartilhou seu entusiasmo pela colaboração: “A parceria com a Eudora joga luz sobre as mulheres protagonistas, valorizando a autoestima e o poder feminino que estão no coração da nossa visão criativa.”

A cobertura do evento por influenciadoras como Manu Xavier, Cris Paladino e Reis Rodrigues, que compartilharam os bastidores e os looks antes mesmo do desfile começar, ampliou o alcance da parceria, mostrando que moda e perfumaria podem, juntas, criar não apenas estilo, mas também histórias que ressoam com público de maneira poderosa e sensorial.