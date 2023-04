“Eu sonho um dia ter um restaurante que roda tão bem como o MasterChef’, afirma novo jurado da competição gastronômica

Rodrigo Oliveira é proprietário do restaurante Mocotó e se juntará aos chefs Helena Rizzo e Erick Jacquin na 10ª temporada de MasterChef Brasil.

Na última terça-feira (25) aconteceu a coletiva de imprensa da 10ª temporada de MasterChef Brasil, a nova edição do programa gastronômico estreia na Band na próxima terça-feira (2). A maior novidade dessa temporada é a participação do novo jurado, Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, que se juntará aos chefs Helena Rizzo e Erick Jacquin na missão de escolher o melhor cozinheiro amador do país.

O colunista do Portal iG, Gabriel Perline, fez uma pergunta para novo jurado durante a coletiva de imprensa da competição gastronômica. Créditos: YouTube

Durante a coletiva de imprensa, o colunista do Portal iG, Gabriel Perline, fez uma pergunta para Rodrigo Oliveira, “Você teve a oportunidade não somente de apresentar outra competição de gastronomia, mas também como ser um participante recentemente numa competição, queria saber o que você traz do Rodrigo participante para atuar como jurado aqui no MasterChef?”, questionou o jornalista.

Durante a sua resposta, Rodrigo Oliveria deixou escapar que sonha um dia ter um restaurante que roda tão bem como o MasterChef. Créditos: YouTube

O novo jurado programa gastronômico agradeceu a pergunta e respondeu. “Sim, ter participado de um programa como competidor me faz entender o que é a pressão, o que é tá ali com o tempo correndo, com ingredientes, com monte de olhos e tal, sem a chance de errar. Mas o MasterChef é singular e ter a experiência que me deixou mais confortável para estar aqui, para dizer sim ao pedido carinhoso, ao convite carinhoso da Marisa, foi ter participado como convidado em outras oportunidades e vê como era boa a energia aqui, como era saudável, como se cultiva um ambiente de excelência aqui dentro. Eu sonho um dia ter um restaurante que roda tão bem como o MasterChef. Porque é impressionante ter uma programação onde diz tudo que vai acontecer e as coisas acontecem mesmo, porque no restaurante você tem a programação, mas nada acontece exatamente como previsto, é um show ao vivo ali e é um ambiente muito inspirador. Então, trago muitas lembranças carinhosas de participações aqui, mas essa vivência diária aqui só confirma as coisas que eu sentia antes.” esclareceu, Rodrigo Oliveira.