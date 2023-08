Eternize sua paixão: Museu Botafogo lança crowdfunding com estrela exclusiva

Contribua e ganhe uma estrela alvinegra exclusiva no museu

No cenário vibrante de um jogo de futebol que carrega a emoção do clube centenário, o Botafogo de Futebol e Regatas, em parceria com a MUDE Brasil, anuncia uma jornada épica para eternizar o amor inabalável de sua torcida. A campanha de crowdfunding #UmaNovaHistoria promete inaugurar o Museu Botafogo, transformando o sentimento alvinegro em um marco que brilha no firmamento do esporte e da cultura.

Escultura de Garrincha e Farol da Estrela Solitária ao fundo – crédito: Arthur Barreto/BFR

No próximo sábado, 12 de agosto, data que celebra os 119 anos do clube, o Botafogo enfrentará o Internacional no jogo do Brasileirão. E é nesse momento simbólico que a torcida é convocada a escrever mais um capítulo na história gloriosa do time. O Museu Botafogo será o local onde a paixão, as conquistas e os ídolos serão imortalizados, e cada torcedor terá a oportunidade única de deixar uma marca indelével.

A estrela, símbolo maior da paixão botafoguense, ganhará vida no museu de uma forma especial. Através do site Museu do Botafogo, os torcedores podem contribuir com o maior valor e ter seu nome – ou o nome de alguém que queiram homenagear – gravado em uma estrela no foyer do casarão de General Severiano. Uma instalação artística grandiosa simulará uma constelação formada por 1.942 estrelas, marcando o ano da fusão do Club de Regatas Botafogo com o Botafogo Football Club.

Contribua e faça parte do Museu Botafogo

“Essa é uma jornada que só é possível com a participação fervorosa da torcida, tão essencial no campo quanto na construção de nossa história no Museu Botafogo”, declara Durcesio Mello, Presidente do Botafogo. O desejo é que a paixão das arquibancadas se estenda à construção do museu, unindo passado e presente em um futuro que será construído pelas mãos dos torcedores.

A campanha #UmaNovaHistoria, coordenada pela Benfeitoria, busca fundir a energia da torcida com o momento crucial do Botafogo, convidando os alvinegros a serem parte ativa na criação do futuro. Além disso, a participação dos Sócios do Clube e Sócios Torcedores terá recompensas adicionais, tornando a jornada ainda mais memorável.

Projeção 3D do Hall de entrada do Museu Botafogo – Divulgação/MUDE Brasil

O museu ocupará a histórica sede do clube em General Severiano e está programado para começar a ser construído em setembro. O espaço de 1.500m² será dividido em duas fases de projeto, sendo que a primeira, prevista para agosto de 2024, ocupará o foyer e o salão principal. O investimento total será de 18 milhões de reais, com 10 milhões destinados à fase inicial. O projeto também prevê um restaurante no terraço do museu, acrescentando um toque de convívio e gastronomia à experiência cultural.

O Museu Botafogo é uma parceria entre o clube e a MUDE, empresa reconhecida internacionalmente por conceber e implementar museus de clubes renomados. Com esta iniciativa, o Botafogo alça seu patrimônio cultural ao mesmo patamar dos grandes museus esportivos do mundo.

As contribuições, que começam a partir de 50 reais, não apenas viabilizam o projeto financeiramente, mas também permitem que os torcedores participem ativamente da campanha, compartilhando ideias e sugestões para o Museu. Afinal, assim como o clube teve início com um convite a amigos para fundar um time, agora os torcedores têm a oportunidade de trazer amigos para construir juntos um marco na história do Botafogo.

“Assim como em campo, a torcida é a força motriz por trás das grandes conquistas. Este projeto é uma abertura para que o torcedor deixe sua marca na nova história que estamos iniciando”, enfatiza Murilo Farah, cofundador da Benfeitoria.

O Museu Botafogo promete ser uma celebração da trajetória gloriosa do Glorioso, exaltando seus maiores ídolos, conquistas épicas e, acima de tudo, o amor e a superstição que definem a relação singular entre o clube e sua torcida apaixonada. Com a contribuição de cada torcedor, o Museu se tornará um testemunho tangível do eterno amor que ninguém cala.

Quem contribuir com o maior valor através do site Museu do Botafogo https://museubotafogo.com/ poderá ter uma estrela com seu nome (ou de outra pessoa) eternizada no museu.