Estudo aponta que histórias antes de dormir beneficiam o desenvolvimento infantil

As histórias garantem muito mais que uma boa noite de sono, elas também trazem benefícios cognitivos essenciais para o desenvolvimento das crianças

Se você lê uma história, diariamente, para o seu filho antes de dormir está promovendo benefícios diretos para o desenvolvimento cognitivo dele. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do ABC em colaboração com o Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino abordou crianças de dois a sete anos de idade internadas em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e apresentou que elas não tiveram só nível de dor e cortisol diminuídos, assim como se tornaram mais confiantes e positivas diante do tratamento após passarem por sessões de contação de histórias durante a hospitalização.

A leitura pode se tornar um meio de estreitamento de laços

Os benefícios da contação de histórias se estendem e também ajudam no desenvolvimento cognitivo em crianças saudáveis. Um estudo conduzido pela Universidade de Barcelona demonstrou que ao ouvir histórias contadas por adultos, os pequenos ampliam seu conhecimento da linguagem oral e escrita e se preparam melhor para a aprendizagem de leitura e escrita. Dessa forma, o contato inicial com as histórias através da leitura em voz alta feita por pais e cuidadores, ainda segundo o estudo, é um importante estímulo para a leitura autônoma durante e após a alfabetização.

Contar histórias para dormir tem papel importante para estimular a imaginação infantil, na criação de vocabulário, na relação de sentimentos e emoções e na aproximação com os pais, além de uma série de outros benefícios, como a redução do estresse, conforme aponta o estudo da UFABC.

A integração de histórias cria até mesmo estímulos que serão essenciais para aprendizagem da leitura e escrita

“As histórias para dormir fazem bem para a criança porque elas auxiliam no desenvolvimento dela, tanto o desenvolvimento emocional quanto o cognitivo. É uma forma de introduzir a criança ao mundo”, afirma o psicólogo Thiago Schaffer Carvalho.

O especialista destaca que a identificação com personagens e a associação com objetos promovem a “percepção do mundo externo”, o que é importante para a introdução ao que seria uma nova realidade.

Os pais podem iniciar a prática de leitura ainda na primeira infância

Carvalho aponta ainda que o momento de leitura também pode ser de troca de afetividade e carinho, beneficiando a criação de vínculos e estreitamento de laços. Ele finalizou afirmando que a prática pode ser iniciada com bebês, pois ao escutar as narrativas, as crianças trabalham alguns estímulos que futuramente serão fundamentais para a fácil aprendizagem da leitura e escrita.