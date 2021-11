Estrela dos palcos, brasiliense Sara Sarres divide carreira na Arte e na Saúde

Sara Sarres desfruta de bom momento profissional na reta final de 2021, ano em que celebra 20 anos de carreira, somando grandes trabalhos e personagens | Franklin Maimone

Colecionando 17 espetáculos e muitas protagonistas, de clássicos como “Les Misérables e “O Fantasma da Ópera” a comédias como “Shrek” e “A Madrinha Embriagada” – que lhe rendeu uma indicação de Melhor Atriz no Prêmio Bibi Ferreira -, Sara é considerada uma das grandes divas do teatro musical brasileiro, e, após longo hiato, em função da pandemia da Covid-19, retorna aos palcos na pele da delicada, trabalhadora e maternal Sra. Bucket, mãe de Charlie, em “Charlie e a Fantástica Fábrica de Chocolate”, superprodução em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo.

Triatleta da Arte, por exercer o canto, a dança e a interpretação, ela se mostrou também uma mulher de fibra ao conciliar, nos últimos meses, a vida de atriz com a fonoaudiologia, faculdade que cursa pela Santa Casa de São Paulo, e que lhe fez encarar uma jornada dupla, entre estágios em diversos hospitais, auxiliando inclusive na recuperação de pessoas traqueostomizadas pós-covid, e a retomada dos ensaios do espetáculo, bem como o início das gravações de seu novo trabalho.

Em 2022, além de assumir uma segunda profissão, de Fonoaudióloga, Sara fará também sua estreia no streaming, estrelando a série “O Coro: Sucesso Aqui vou eu”, dirigida por Miguel Falabella, no Disney+. Com roteiro original, a veterana dos palcos será Marita, uma das protagonistas do elenco adulto do projeto, que levará um pouco do universo do teatro musical para as telas, em uma perfeita conexão com a vida e a carreira dela.

