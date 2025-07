Esplanada dos Ministérios vira pista: Brasília sedia etapa inédita da SLS, maior liga de skate street do mundo 

Brasília se prepara para sediar, pela primeira vez, um evento da SLS: o SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil, com o apoio da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (SETUR). Os eventos da Street League Skateboarding serãorealizados nos dias 12 e 13 de julho, na Esplanada dos Ministérios, e marcam a estreia da Capital Federal no calendário internacional da modalidade.



O SLS Brasília Takeover apresentado pelo Banco do Brasil será realizado no estilo Best Tricks

A primeira etapa do Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series, campeonato voltado para os novos talentos do skate nacional, será realizada no sábado, 12 de julho. Já no domingo, 13 de julho, é a vez do público conhecer um novo formato de competição, o Spot Takeover, inédito no Brasil. O SLS Brasília Takeover apresentado pelo Banco do Brasil será realizado no estilo Best Tricks, no qual os skatistas têm sete tentativas para executar suas melhores manobras. Estarão presentes grandes nomes da elite mundial e nacional do Skate Street, como Rayssa Leal e Felipe Gustavo.



O espaço contará com uma estrutura que transforma o cenário urbano em arena de competição e convivência, com ativações interativas, música, food trucks e experiências voltadas aos fãs do esporte.



O evento será aberto ao público, com ingressos solidários a serem retirados exclusivamente por meio da plataforma Ticketmaster. O público já pode retirar o ingresso no site. É necessário ainda levar 1kg de alimento não perecível no dia do evento.. Os bilhetes são restritos a 2 por CPF para cada dia de evento. Quem possui cartão Banco do Brasil terá acesso a benefícios exclusivos durante o fim de semana de skate na Esplanada dos Ministérios.



Mais do que a promoção da prática esportiva, o SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil também tem como foco o turismo responsável e inclusivo. A iniciativa busca projetar a capital e o Brasil como destinos de turismo esportivo, a fim de fortalecer a economia local, valorizar a cultura urbana e incentivar práticas sustentáveis.



“Apoiar um evento do porte do SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil é reafirmar o compromisso da Capital com o turismo de impacto, a promoção do esporte e a valorização da juventude. Estamos orgulhosos de receber atletas e fãs do mundo inteiro, mostrando que nossa cidade está pronta para grandes experiências esportivas e culturais, integradas ao desenvolvimento sustentável do turismo”, destaca Cristiano Araújo, Secretário de Turismo.



Além da etapa inédita em Brasília, o Brasil sediará, pelo terceiro ano consecutivo, a final do Circuito Mundial, o SLS Super Crown World Championship, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Esta será a primeira vez que o país recebe duas etapas do campeonato no mesmo ano, reforçando sua posição como referência no skate street global.



Criado em 2010, o Street League Skateboarding tem como proposta transformar o skate de rua em uma plataforma de alcance mundial, reunindo skatistas, marcas e comunidades em torno do esporte. O apoio institucional à iniciativa representa um passo importante para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à juventude, ao esporte e ao turismo sustentável.



O SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil marca um novo capítulo para o skate e para o turismo esportivo no Brasil. A expectativa é que o evento deixe um legado positivo para a cidade, contribuindo para sua projeção internacional, tornando-se um evento que integra cultura, esporte e desenvolvimento local.



O Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series tem patrocínios de Heineken 0.0, Monster Energy Drink e apoio institucional da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo Federal.

O SLS Brasília Takeover apresentado pelo Banco do Brasil conta com patrocínios de Monster Energy Drink, Stake, Dios Azúl Tequila, 10X Health, Tech Deck, Heineken 0.0; apoio de True Skate e New Era; e apoio institucional da Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo Federal.



Para outras notícias da Street League Skateboarding, incluindo atualizações, informações de transmissão e muito mais, acesse www.streetleague.com. Siga a SLS no Instagram e Facebook. Conheça também o Instagram da SLS Brasil.



SERVIÇO:

Evento: SLS Brasília apresentado pelo Banco do Brasil

Local: Esplanada dos Ministérios – Brasília, DF

Datas:

12 de julho de 2025: Circuito Banco do Brasil de Skate Street apresenta SLS Select Series

13 de julho de 2025: SLS Brasília Takeover apresentado pelo Banco do Brasil

Ingressos: Gratuitos, mediante retirada antecipada no site da Ticketmaster e entrega de 1 kg de alimento não perecível.



Abertura de retirada de ingressos para Clientes Banco do Brasil (acesso exclusivo nas primeiras 48h para os clientes que possuem cartão Banco do Brasil) Dia 2 de julho às 11h. Público geral dia 4 de julho às 11h.