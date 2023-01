Especialista ressalta cuidados para deixar cabelos lindos e saudáveis

Confira dicas para cuidar de cabelos lisos e sem química

Um cabelo liso natural se comporta de forma muito diferente de um cabelo alisado quimicamente, por exemplo. Por isso, os cuidados são diferentes. Esse tipo de cabelo não possui ondulações e não precisa de técnicas e equipamentos para alisá-lo. Apesar de não passar por procedimentos químicos, é preciso se atentar com as ações necessárias no dia a dia para sempre mantê-lo saudável.

Um cabelo liso natural se comporta de forma muito diferente de um cabelo alisado quimicamente. Créditos: Divulgação

Fios lisos naturais podem parecer mais práticos de cuidar, mas sem os hábitos corretos ficam fracos e sem vida. Pensando nisso, Paula Breder, idealizadora da filosofia PB e fundadora de uma marca de fitocosméticos, também com especialidade em cachos, resolveu listar alguns cuidados com cabelos lisos e sem química.

1- Cuidados na hora de lavar

Uma das particularidades do cabelo liso natural é o excesso de oleosidade, porque a estrutura reta da fibra capilar facilita que o óleo presente no couro cabeludo percorra toda a extensão dos fios até as pontas, muitas vezes deixando os fios com aspecto oleoso e, consequentemente, mais pesado. O que não acontece, por exemplo, com cabelos ondulados, cacheados e crespos.

Esse tipo de cabelo não possui ondulações e não precisa de técnicas e equipamentos para alisá-lo. Créditos: Shutterstock

Como esse tipo de cabelo tende a ficar oleoso com mais facilidade, ele pode precisar de shampoos e produtos com agentes seborrguladores. Além disso, é preciso tomar cuidado com o excesso de produtos como condicionadores, óleos sintéticos, leave-ins e pomadas. Para evitar a oleosidade excessiva, use pouca quantidade e apenas no comprimento e pontas.

2- Faça hidratação semanalmente

A hidratação para cabelo liso é essencial para deixar os fios sempre saudáveis, soltinhos e bem alinhados, além de protegê-los quando estiverem expostos às agressões diárias, como sol, vento, chuva e poluição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ideal é incluir a hidratação na rotina de cuidados capilares uma vez por semana, mas se sentir que os cabelos precisam de uma força extra, aumente a frequência. Opte por máscaras de hidratação específicas para o seu tipo de cabelo, pensadas para suprir as necessidades reais da sua fibra capilar, assim você terá todos os benefícios do produto.

3- Tenha cuidado com fontes de calor

Deixe os fios secarem naturalmente, ou use um secador em temperatura baixa. Cabelos lisos tendem a necessitar menos de fontes de calor, use isso a seu favor.

Evite a formação de frizz e de pontas duplas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Frizz e pontas duplas são problemas recorrentes em quem tem cabelos lisos e costumam incomodar bastante, já que ficam mais aparentes. Coincidentemente, na maioria das vezes, os dois efeitos negativos são causados por excesso de uso de acessórios que emitem calor, como secador, chapinha e babyliss, e também pela exposição diária à poluição, sol e vento.

Para evitar tudo isso, é preciso utilizar óleos vegetais prensados a frio, pois protegem dos danos das intempéries climáticas. E claro, sempre manter o corte em dia, tirar as pontinhas é um hábito saudável que é preciso adotar.