Especialista em MktD & Business, Mentor Business Mauro Vianzed, promove ação gratuita nas redes sociais com avaliação de perfil e orientação profissional

Criador dos sete ‘Pilares Digitais’, vem chamando a atenção, por estar mentorando diversos brasileiros em vários países

Além de empreendedores brasileiros, por ele já passou a cantora Mayara Kjerstad que hoje vive na Noruega e a também cantora Hannah Quaresma, que ambas estiveram em um concurso no Raul Gil, uma atriz brasileira na Irlanda, uma estudando na Angola, o Chef de cozinha Diego Samarques (Chef Samarques) em Portugal, uma personal style de Miami, um empresário na Espanha, a psicoterapeuta Bruna da Matta no Canadá e muitos outros.

Sucesso na internet, o empresário é uma das grandes apostas no cenário internacional

Porém, um dos seus principais diferenciais que muita gente vem falando é que ele avalia e realmente ajuda as pessoas que enviam mensagens no direct do Instagram dele – @MauroVianzed – e nós fizemos o teste e deu certo.

Em conversa, ele nos passou que já chegou a fazer mais de 50 avaliações em um dia e o mais legal, todas em ÁUDIO, nada em texto. Ele ainda afirma que é só ele que responde seus seguidores que ele chama de “amigos virtuais”.

Atualmente, nomes como o repórter Marcelo Marcelo, o apresentador francês Benjamin Cano Planès e o carnavalesco Cahe Rodriguês, fazem parte da mentoria dele, o apresentador francês e empresário Benjamin Cano, e muitos outros

“Descobri que meu propósito de vida é ajudar pessoas. Ao longo dos anos, sempre fiz isso e quando comecei atuar nessa área de Marketing digital, foi percebendo que eu tinha achado o meu verdadeiro amor e após isso comecei a ajudar pessoas comuns e que eu nem conhecia a teremos melhores resultados, apenas olhando os perfis das pessoas, me apresentando e falando o que poderia ser melhor.

Em um determinado momento, percebi que quanto mais eu fazia isso, mais pessoas apareciam querendo de alguma forma MAIS do meu apoio. Foi aí que eu iniciei minha mentoria, em 2017, no ano que eu casei (07-07-2017).”

Em conversa, ele nos passou que já chegou a fazer mais de 50 avaliações em um dia e o mais legal, todas em ÁUDIO, nada em texto.

Caso você esteja perdido no mundo digital, VALE A PENA tentar falar com esse cara, que vem crescendo e ajudando muitas pessoas pelo mundo. Nos destaques do Instagram, tem centenas de pessoas que colocam o seu nome na biografia delas, que faz parte de uma estratégia de marketing dele.

Atualmente, nomes como o repórter Marcelo Marcelo, o apresentador francês Benjamin Cano Planès e o carnavalesco Cahe Rodriguês, fazem parte da mentoria dele, o apresentador francês e empresário Benjamin Cano, e muitos outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como encontrá-lo: Em todas as principais redes @MauroVianzes e pelo site.