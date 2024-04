Especialista brasileira brilha em evento internacional de Marketing e Tecnologia

No recente evento Possible, que por três dias debateu avanços em tecnologia e negócios, a presença brasileira foi marcada com destaque por Lísia Diehl, diretora da Gramado Parks. Com um discurso focado na intersecção entre marketing e vendas através de tecnologias avançadas, Lísia exemplificou como a união destes setores foi crucial para os recentes sucessos da empresa.

A diretora da Gramado Parks, Lísia Diehl, e Karin Clark, do Possible. Foto Divulgação.

“A integração entre marketing e vendas não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para alcançar resultados mais assertivos e rentáveis,” afirmou Diehl. Segundo ela, a utilização de Marketing Analytics e Business Intelligence tem permitido à Gramado Parks uma gestão mais precisa e estratégica dos investimentos.

Celebrando seu primeiro ano à frente da diretoria de Vendas de Hotéis e Parques, Lísia também refletiu sobre os ganhos desde que marketing e vendas foram unificados. “Os resultados digitais em 2023 foram expressivamente superiores aos do ano anterior, demonstrando o valor dessa sinergia,” comentou, revelando um crescimento notável comparado a 2022.

O evento também contou com a participação de figuras internacionais, como Janelle Monàe e Armando Christian Pérez, o Pitbull, que discutiram desde inovações em IA até a influência cultural no mercado global. Lísia Diehl concluiu, “Estar aqui e trocar experiências com líderes visionários transforma não apenas a nossa empresa, mas também nossa maneira de pensar o futuro.”