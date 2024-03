Escritora brasileira é primeira mulher a vencer prêmio literário internacional

A escritora brasileira, Fernanda Teixeira Ribeiro foi a primeira mulher a vencer o 9º do Prêmio Revelação Literária UCCLA-CMLisboa – Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, que existe desde 2016, com o romance “Cantagalo”. O resultado foi divulgado nesta semana e, como prêmio, a brasileira terá sua obra publicada em Portugal pela editora Guerra e Paz e participará como convidada do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, em Cabo Verde, além de receber 3 mil euros em dinheiro.

O júri foi formado por acadêmicos, críticos de literatura e escritores do Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, Guiné-Bissau e Macau. Promovida pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e a Câmara Municipal de Lisboa, a premiação agracia todos os anos, um original inédito de romance ou poesia escrito em língua portuguesa.

Ao longo de todo o processo de leitura e avaliação, a autoria dos romances é desconhecida. O nome do autor do romance vencedor é conhecido apenas depois de tomada a decisão do júri, que descreveu “Cantagalo” como “uma obra de diálogos vivos” e “uma alegoria do Brasil”, além de destacar que “a condição feminina” e “a questão da escrita” atravessam o livro “como um rio subterrâneo”.

“Cantagalo” narra a trajetória de uma família mineira do começo do século 20, marcada por um casamento arranjado incomum: mulher branca do baronato do café e filho de escravizada. Em ordem não-cronológica, a obra vai e vem na história do casal, das suas descendentes e dos seus agregados para se aprofundar nos desdobramentos sociais e psíquicos da forma social escravista e do patriarcado, feridas abertas do período em questão e que permanecem nos dias atuais.

A protagonista da trama é Dona Praxedes, viúva e única mulher a liderar uma fazenda de café no Alto Paranaíba, em Minas Gerais. Temida pelos empregados e vista como arrogante pelos parentes, ela guarda um segredo sobre sua família.

“Foi como se eu tivesse recebido uma notícia que eu esperava há muito tempo. Você espera ganhar, mas ao mesmo tempo não coloca muita expectativa, por causa da concorrência. Eu mal acreditei” disse a escritora mineira, Fernanda Teixeira Ribeiro. A obra ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.

Sobre a autora:

Fernanda Teixeira Ribeiro foi a primeira mulher a vencer o Prémio Revelação Literária UCCLA-CMLisboa: Novas Obras em Língua Portuguesa, com o romance “Cantagalo”. Nascida em 1984 em Uberaba, no estado de Minas Gerais, é bacharel em Comunicação Social e doutora em Ciências do Desenvolvimento Humano. Atua como pesquisadora no campo da neurobiologia das emoções e como jornalista e editora de ciência. Integrou o Curso Livre de Preparação do Escritor (CLIPE) da Casa das Rosas em 2019. Faz parte do coletivo artístico In-Fâmia e é co-autora da antologia de contos “Somos Todos Perigosos” (Urutau, 2021).