Erika Bronze, referência no mundo do bronzeamento natural, palestra para profissionais da beleza em evento no Rio de Janeiro

A convite do mentor Pedro Henrique, Érika compartilhou sua inspiradora história de sucesso com empreendedores do universo da beleza. Evento aconteceu dia 05 de março no Rio OThon Palace

O Rio Othon Palace, em Copacabana no Rio de Janeiro, recebeu Érika Bronze, referência mundial em bronzeamento natural e artificial, no último dia 5 de março. O mentor Pedro Henrique, convidou Érika para compartilhar um pouco mais da sua trajetória profissional para os empreendedores mentorados por ele. A palestra, que tinha previsão de durar apenas 10 minutos, acabou se estendendo por mais de 40 minutos devido ao interesse do público.

Erika Bronze, empreendedora de sucesso e referência em bronzeamento natural e artificial, rouba a cena em evento no Rio de Janeiro

O trabalho de Érika ganhou ainda mais notoriedade após o clipe “Vai Malandra”, da estrela Anitta. Esteticista de formação, Érika Bronze começou a entender mais sobre bronzeamento natural, a partir de uma demanda com mulheres que desejavam ter a marquinha perfeita no corpo. Desde a sua adolescência, já aperfeiçoava a sua técnica e o local onde morava já não comportava o sucesso de suas habilidades.

Erika Bronze posa com convidadas da plateia e Marcão da Monamie Cosméticos

Mas essa história de empreendedorismo para a busca do bronzeado perfeito não foi trilhada por um caminho fácil. A mudança de vida para Érika Bronze começou a partir do momento em que ela se mudou da comunidade (onde possuía um salão de beleza próprio que por conta do seu sonho teve que ser fechado), para uma casa em Realengo.

Erika Bronze posa com Marcão da Monamie Cosméticos e mentor Pedro Henrique

Nesse novo local, a Laje da Érika Bronze foi montada com todas as necessidades que seu antigo espaço não lhe concedia. Depois de muitas batalhas e indecisões sobre o rumo do seu desejo de viver de bronzeamento, Érika começou a se destacar no mercado, principalmente com seu método inédito de bronzeamento com fita isolante.

O biquíni de fita isolante ganhou corpo, literalmente falando. As mulheres de todas as cores, classes sociais, profissões e crenças começaram a amar este serviço e com isso, a chamar a atenção de todos, inclusive da cantora Anitta.

Anitta, que também foi criada em comunidade, já amava esse método de bronzeamento e se encantou pelas técnicas de Érika Bronze de bronzeamento na laje com biquíni de fita isolante. A própria cantora a convidou pessoalmente para fazer parte do clipe Vai Malandra. O sucesso da canção Vai Malandra fez a carreira de Érika Bronze decolar. Mas ela não parou por aí. A sua vontade de estar sempre inovando fez ela criar sua própria linha para produtos de bronzeamento.

Aprovados e recomendados pela Anvisa, o creme de parafina para peles claras e o acelerador de bronzeamento de pele escura são um sucesso e hoje fazem parte de milhares de casas e estabelecimentos de pessoas que querem viver de bronze em todo o Brasil. Aonde Erika Bronze vai, ela leva seu carisma e todo o seu conhecimento para compartilhar com os futuros empreendedores do bronze.