Eri Johnson estreia peça em São Paulo e conversa com exclusividade com Jornal de Brasília

O ator Eri Johnson desembarca em São Paulo para uma temporada com seu espetáculo de grande sucesso – Eri pinta, Johnson Borda.

Eri Johnson é um ator que coleciona personagens divertidos ao longo de sua trajetória, que são lembrados e caíram nas graças do grande público. E muitos destes ícones que fazem parte de sua carreira no teatro e na tv estão em Eri Pinta, Johnson Borda.



O espetáculo é dirigido por Roberto Talma e tem trilha sonora da Túnica, com participação das vozes de duas outras feras do entretenimento, Gabriela Duarte e Cesar Filho.

Conta também com produção de Randley Teixeira e participação de Thati Manzan, atriz, produtora e diretora artística que trabalhou por anos com Eri e agora retorna com ele aos teatros de São Paulo para celebrar este sucesso.

Eri Pinta, Johnson Borda traz Eri interpretando o gay Lulu (Barriga de Aluguel) e imitações clássicas de sua carreira como Romário, Caetano Veloso, Alexandre Frota, Lula e outros.



O espetáculo é dinâmico e interativo! A comédia foi escrita por Eri Johnson e mescla histórias reais e fictícias. Temas como relacionamentos amorosos, amizade e família são abordados em Eri Pinta, Johnson Borda.

O ator bateu um papo com o Jornal de Brasilia, onde falou um pouco sobre o retorno aos palcos e o sucesso de Eri Pinta, Johnson Borda. Confira:



JB – Como é voltar aos palcos pós alta da covid 19? Qual a sensação?

Eri Johnosn – Estar nos palcos para mim é motivo de muita gratidão, porque como eu falo há muitos anos, é no palco que eu me sinto mais próximo de Deus. É tentar fazer com que as pessoas esqueçam um pouquinho os problemas que tem, suas perdas, para estarmos conectados com alegria.

JB – O que o público pode esperar desta nova temporada em SP?

Eri Johnson – O público pode esperar o Eri Johnson no palco completamente entregue, de corpo e alma para começar e sem ter hora para terminar. É um prazer muito grande fazer teatro e ao mesmo tempo que é grande o prazer, é também grande a responsabilidade. E eu gosto desta responsabilidade.

JB – Eri Pinta Johnson Borda é um clássico em sua carreira, e tem números em que a plateia participa, como é a interação do público?

Eri Johnson – A interação com o público vem de muitos anos, muitos espetáculos. Quase todos os espetáculos que eu fiz tinha de alguma maneira a interação com a plateia, portanto minha relação com o público é de intimidade, de uma certa maneira, de amizade.

JB – Você faz vários personagens e imitações no palco. Quando percebeu que era bom nas interpretações?

Eri Johnson – Na verdade eu não percebo isso, eu não me julgo. As pessoas que podem falar. Eu gosto mesmo de fazer, de estar no palco. A minha preocupação é de oferecer o que tenho de melhor para a plateia.

JB – Seu espetáculo possuí 12 anos de sucesso e vários teatros brasileiros. Qual a fórmula para se manter atual e contar com a receptividade do público?



Eri Johnson – É ser o mais verdadeiro possível na vida e em cena. É difícil você enganar o público. Você pode enganar durante um tempo, mas depois de um certo tempo você não engana mais ninguém. Existe uma confiança, uma troca!

ERI PINTA JOHNSON BORDA

De 01 a 31 de outubro

Sextas e Sábados as 21:00

Domingos as 19:00

Censura 12 anos

TEATRO D

Rua João Cachoeira, 899 – piso G-2 – Itaim Bibi

Fone: (11) 3079-0451

Localizado em: Extra Hipermercado – Itaim Bibi

Estacionamento grátis