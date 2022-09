Equipotel 2022 recebe profissionais de hotelaria em evento referência na América Latina para debates e rodada de negócios

Durante os quatro dias, são esperados 18 mil visitantes e mais de 100 empresas, com destaque para a realidade virtual como experiência de hospitalidade

A sexta edição da Equipotel, evento de hospitalidade referência na América Latina, acontece entre os dias 13 e 16 de setembro, no pavilhão do São Paulo Expo, na capital paulista, e aposta na diversidade de conteúdo e experiências como um dos principais destaques para 2022.

Fora o networking fundamental para o fluxo de negócios em hospitalidade, o evento também tem um papel importante no planejamento comercial e de marketing das empresas do setor

Durante os quatro dias, a Equipotel reúne mais de 100 pequenas e médias empresas que formam um ecossistema plural à disposição de gestores e tomadores de decisão de centros de hospitalidade e turismo, shoppings, comércios, clubes, academias, spas e outros negócios que têm na arte de receber bem um de seus principais diferenciais competitivos.

Além de reunir os principais fornecedores do setor, os organizadores anunciam 12 atrações, que destacam pilares como tecnologia, gestão de pessoas e negócios, sustentabilidade, economia, coquetelaria, entre outros, voltados para o aprimoramento da hospedagem.

“Esse ano a expectativa está muito alta por todos os envolvidos com o evento. Sejam visitantes, expositores e parceiros, pois é com a Equipotel que o setor de hospitalidade se planeja para o final do ano e, com isso, criamos uma atmosferas de retomada muito forte para todo o setor”, explica Daniel Pereira, gerente da Equipotel, e continua: “Esperamos mais de 18 mil profissionais do setor durante os quatro dias de evento. Um crescimento de mais de 35% em relação à edição anterior”.

Esta edição espera ser um marco na história do evento, com riqueza de conteúdos e experiências que contribuam para o aquecimento dos negócios, segundo Daniel. Para 2022, o destaque é a realidade virtual como experiência de hospitalidade, com a proposta de oferecer uma jornada diferenciada. O Virtual Experience Room possibilitará ao público a sensação de vivenciar o ambiente de uma suíte de hotel, em várias regiões do país.

Outras atrações também estão programadas, como a Arena da Hospitalidade, em que os visitantes poderão acompanhar debates, workshops e apresentações que destacam temas como tecnologia, gestão de pessoas, liderança, projetos e capacitação, entre outros, com curadoria de Gabriella Otto, CEO da HSMAI Brasil, além do Workshop de Governança Hoteleira, organizado por Maria José Dantas, presidente da entidade.

O local também será palco da Arena Tech, que contará com programação planejada por Matheus Quicozes, fundador e diretor executivo da VEGA I.T., voltada para atualização e futuras tendências, além do BCB Xperience, voltado ao setor de bar e restaurante; do Congresso Nacional de Hotéis, com organização da ABIH Nacional; do Estúdio Equipotel, espaço que traz entrevistas com nomes consagrados do mercado, em parceria com a Revista Hotéis, e do Espaço Motel Xperience, com 11 palestras sobre o panorama atual do setor moteleiro.

Oportunidades de negócios

Os visitantes da Equipotel contam também com o Conecta Club, um programa de relacionamento que reunirá membros do Clube de Compradores da Equipotel e tomadores de decisões de grandes empresas de hospitalidade, selecionados no espaço Business Center, para uma experiência de negócios diferenciada.

O encontro de compras do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, por sua vez, possibilita aos gestores de compras das redes associadas a participação nas rodadas de negócios com fornecedores diversos e o desenvolvimento de parcerias. Acontece também a tradicional Rodada de Negócios, com encontro dinâmico entre expositores e compradores, destacando as ofertas e demandas, com agenda organizada pela Equipotel.

Fora o networking fundamental para o fluxo de negócios em hospitalidade, o evento também tem um papel importante no planejamento comercial e de marketing das empresas do setor: é um ponto estratégico para o retrofit dos centros de lazer e hospedagem; isso porque o evento acontece no mês em que são fechadas as compras para atendimento das demandas da alta temporada.

O gerente da Equipotel finaliza ao revelar a “cereja do bolo” da edição 2022. “Esse ano temos mais de dez experiências, entre conteúdo, tecnologia, negócios e interatividade. Sem contar que são mais de 4000 mil produtos sendo expostos por mais de 300 marcas participantes. É um evento completo. A retomada e crescimento do setor passa pela Equipotel. Destaco que todos os profissionais que estão inseridos no setor de hospitalidade como um todo que é de extrema valia visitar a Equipotel”.

A Equipotel acontece das 13h às 20h, na São Paulo Expo, localizada na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo/SP. Para mais informações, clique aqui.