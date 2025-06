Ensina Brasil recebe prêmio internacional por contribuição à educação pública

A organização brasileira Ensina Brasil foi reconhecida com o prêmio Social Responsibility in Leadership Development Award (Prêmio de Responsabilidade Social em Desenvolvimento de Liderança), entregue durante o tradicional Person of the Year Gala (Jantar de Gala Personalidade do Ano), promovido pela Câmara de Comércio Brasil-EUA, em Nova Iorque. A homenagem destacou o impacto da organização na formação de profissionais engajados com a transformação da educação pública brasileira.

A cofundadora Erica Butow recebe o prêmio internacional do Ensina Brasil, celebrando o impacto da organização na educação pública. (Divulgação)

O prêmio foi entregue a Erica Butow, cofundadora e ex-CEO do Ensina Brasil, que esteve à frente da iniciativa por mais de nove anos e hoje integra seu conselho. A trajetória de Erica une experiências em grandes consultorias, como McKinsey e Bain & Company, com uma dedicação de longa data ao campo da educação, tendo iniciado ainda na graduação um trabalho voluntário em alfabetização de jovens e adultos. Em 2015, foi selecionada como Person of the Year Fellow (Bolsista da Personalidade do Ano) pela própria Câmara para cursar MBA nos Estados Unidos, experiência que inspirou diretamente a criação do Ensina Brasil.

O Ensina Brasil celebra sua premiação internacional, um reconhecimento global para a educação brasileira. (Divulgação)

Hoje, a organização é liderada por Ana Montosa, também cofundadora, que assumiu a direção executiva em 2025 com o compromisso de expandir o impacto da iniciativa nacionalmente. Fundada em 2016 e parte da rede global Teach For All (Ensine para Todos), a organização já impactou mais de 330 mil estudantes em escolas públicas de alta vulnerabilidade e formou uma rede de mais de 700 alumni, hoje em posições estratégicas no setor público, privado e terceiro setor. A edição de 2025 do evento também homenageou nomes como Dara Khosrowshahi (CEO global da Uber), Fabricio Bloisi (Prosus/Naspers), o Movimento Bem Maior (Prêmio de Filantropia) e Leona Forman (BrazilFoundation, Prêmio por Contribuição Vitalícia em Responsabilidade Social).