Empresária catarinense investe em franquias com foco na inclusão plus size

Em busca de novas oportunidades no mercado de franquias, a empresária catarinense Katia Maria Tonioti, em parceria com sua sócia Gisele Alessandra Girardi, encontrou na rede de lingerie Frida Underwear uma proposta que vai além dos negócios convencionais. A escolha estratégica, revelada após uma análise criteriosa do mercado de varejo, reflete a busca por investimentos seguros e com suporte contínuo.

O setor de franquias, segundo dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), apresentou um crescimento expressivo nos três primeiros trimestres de 2023, superando as projeções para o ano anterior. Com um aumento de mais de 42% no faturamento, o mercado confirma sua robustez, indicando uma tendência positiva para 2024.

Katia destaca a escolha pela Frida Underwear como resultado da busca por um propósito e diferencial de mercado. A marca não apenas se destaca pela qualidade excepcional de seus produtos, mas também por atender um nicho frequentemente negligenciado: o plus size. A empresária enfatiza a importância da inclusividade no varejo moderno, destacando a oferta de lingeries e moda praia que se adaptam perfeitamente a diferentes tipos de corpo.

A região central do setor de moda íntima e praia, onde as novas franqueadas estão localizadas, é estratégica, especialmente considerando que Ilhota, cidade próxima a Balneário, é reconhecida como a Capital Catarinense da Moda Íntima, Praia e Fitness.

O mercado de lingerie, com projeção de faturar mais de 121 bilhões de dólares até 2028, oferece um potencial de crescimento significativo. Katia destaca que o segmento de lingerie e moda praia é particularmente promissor, impulsionado pela crescente demanda por produtos que combinam conforto, qualidade e estilo. A empresária finaliza enfatizando a importância do suporte corporativo, modelos de negócios testados e estratégias de marketing eficazes no setor de franquias. A decisão de investir na Frida Underwear reflete não apenas uma visão empreendedora, mas também o alinhamento com as tendências atuais de diversidade e inclusão na moda.