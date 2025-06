Empresa japonesa confirma investimento de R$ 140 milhões em Patos de Minas 

A passagem da comitiva do Governo de Minas pela Ásia voltou a render novos investimentos e empregos diretos para os mineiros. Nesta sexta-feira (20/6), o grupo liderado pelo governador Romeu Zema chegou ao Japão, onde foi apresentado um novo empreendimento que será instalado no estado.

A empresa Sumitomo Corporation confirmou um investimento de R$ 140 milhões, inteiramente privados, para construir uma unidade de armazenamento e beneficiamento de sementes de soja em Patos de Minas, município do Alto Paranaíba.

A iniciativa vai gerar 40 empregos diretos. A finalização das obras está prevista para o final deste ano e a expectativa é de operação integral até o fim de 2026.

“A Sumitomo é uma empresa renomada que vem para somar e ajudar no desenvolvimento de Patos de Minas e todo estado. Durante a reunião de hoje, conseguimos mostrar as potencialidades que Minas Gerais tem, que são muitas. É um estado que vem trazendo cada vez mais prosperidade para o país. E, aqui no Japão, estamos buscando construir uma maior cooperação com foco em melhorias para os mineiros”, ressaltou o governador Romeu Zema.

O fechamento de mais este acordo pelo Governo de Minas teve participação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) por meio de sua agência de atração de investimentos vinculada, a Invest Minas.

O trabalho da agência consistiu em apoiar a empresa nas tratativas junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e na obtenção de licenças com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG).

“Ver uma empresa japonesa como a Sumitomo escolher Patos de Minas para expandir suas operações nacionais mostra como Minas se consolida como parceiro estratégico no agronegócio global. Esse investimento traz mais tecnologia para o setor, gera empregos de qualidade e impulsiona ainda mais o desenvolvimento no Alto Paranaíba”, afirmou a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

A Invest Minas também intermediou negociações junto a Cemig e conseguiu que a companhia energética antecipasse os prazos previamente estabelecidos para o fornecimento de energia.

“Costumo dizer que a Invest Minas funciona como um balcão único de atendimento do Governo de Minas para empresas interessadas em empreender ou se expandir em nosso estado. Com a Sumitomo Agro Amazônia este trabalho fica evidenciado devido a nossa atuação direta com vários agentes que culminaram na aceleração da implantação desta unidade em Patos de Minas”, celebrou o diretor-presidente da agência, João Paulo Braga.

A empresa

A Agro Amazônia iniciou suas atividades em 1983 como um negócio de distribuição de insumos agropecuários na cidade de Cuiabá (MT). Em 2015, a empresa se tornou subsidiária da Sumitomo Corporation, um dos maiores conglomerados japoneses do setor.

Essa parceria deu à Agro Amazônia acesso a novos recursos e tecnologias, o que permitiu a expansão da empresa.

Atualmente, a Agro Amazônia está presente nas principais regiões do agronegócio brasileiro, incluindo Minas Gerais.