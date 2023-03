Empresa carioca AGPMED recebe prêmio da Warner Bros por inovação em dispositivos de saúde infantil

Com a premiação, a AGPMED se torna uma das empresas líderes em inovação no mercado do ramo

A AGPMED, fabricante de produtos de saúde infantil sediada no Rio de Janeiro, foi reconhecida pela Warner Bros em evento que premiou empresas licenciadas que se destacaram em 2022 na categoria inovação. A empresa foi premiada pela criação da primeira linha de dispositivos para lavagem nasal infantil com formato lúdico do mundo, com personagens do Batman, Superman e Mulher Maravilha em miniatura no próprio produto. O sucesso de vendas da linha de higienizadores NoseWash em 2022, que ultrapassou as expectativas, levou a empresa a investir mais R$ 4 milhões para ampliar a operação da fábrica, que passará a funcionar em três turnos, gerando dezenas de novos empregos na cidade do Rio de Janeiro.

Gustavo Reis, gerente de negócios, AGPMED

Com cerca de R$ 8 milhões em investimentos desde o primeiro higienizador com animais em miniatura, a AGPMED agora se prepara para lançar uma ampla linha de produtos para lavagem nasal, incluindo novos personagens e formas lúdicas. A empresa também oferece outros produtos para saúde infantil, como o tic tongue, abaixador de línguas com sabor e aroma, que é um grande sucesso hoje exportado para diversos países, e espaçadores para inalação, além de produtos feitos especialmente para grandes farmacêuticas.

AGPMED é premiada pela Warner Bros por inovação

Gustavo Reis, gerente de negócios da AGPMED, disse: “Há diversos produtos de saúde infantil, mas poucos com uma proposta lúdica, pois, geralmente, são feitos a partir da adaptação de um item para adultos. O NoseWash foi desenvolvido especificamente para a lavagem nasal de bebês e crianças. O sucesso de vendas da primeira versão foi além do esperado e, com esses novos aliados, planejamos incentivar ainda mais os pequenos, em que se sentiriam encorajados com seus personagens preferidos. E foi um grande sucesso de vendas também. Nossa parceria com a Warner é muito eficaz. Nossos produtos conversam bem com heróis. As crianças precisam de coragem quando o assunto é saúde”.

Com a premiação, a AGPMED se torna uma das empresas líderes em inovação no mercado de produtos de saúde infantil, e sua parceria com a Warner Bros é vista como uma das principais razões para o sucesso da empresa. Com planos de expansão e lançamento de novos produtos no mercado, a AGPMED promete continuar a liderar a inovação em saúde infantil no Brasil e em todo o mundo.