Empreendedorismo na prática: ‘Crie Seu Sim’ revela segredos dos negócios

A comunidade empresarial se reuniu na última quinta-feira para o lançamento do livro “Crie Seu Sim”, uma compilação de conhecimentos e estratégias de 18 empresários destacados, com o prefácio assinado por Geraldo Rufino, o visionário por trás da JR Diesel. Publicado pela Editora Provérbios, o livro promete ser um recurso essencial para quem busca não apenas sobreviver, mas prosperar no competitivo mundo dos negócios.

Diretora da Kohll Beauty compartilha sua trajetória e técnicas em capítulo decisivo de obra que promete ser referência em empreendedorismo

Helo Bertolini, diretora da renomada marca de cosméticos Kohll Beauty e uma das co-autoras, descreve sua contribuição ao projeto como uma fusão de experiência pessoal e profissional. Seu capítulo, intitulado “O Poder da Decisão”, é uma verdadeira cátedra sobre como fazer escolhas estratégicas que podem definir a trajetória de um negócio.

Lançamento em São Paulo une experiências de 18 empresários com a visão de Helo Bertolini, destacando técnicas essenciais para superar desafios diários

“A ideia de participar desse projeto surgiu após uma palestra sobre vendas que ministrei”, conta Helo. “A editora ficou impressionada com a minha abordagem e viu uma sincronia com a visão do livro.” Esse convite veio em um momento singular da vida de Helo, que começava a enfrentar os desafios da gravidez. “Conciliar a escrita do livro com os primeiros meses de gravidez foi desafiador, mas cada insight se tornava uma nova página, literalmente.”

O livro não é apenas um manual de técnicas, mas também uma fonte de inspiração. Cada autor traz uma perspectiva única, enriquecendo a obra com uma diversidade de experiências. Para Helo, compartilhar sua jornada é uma forma de inspirar outros a perseguirem seus sonhos. “Espero que as pessoas possam ver em ‘Crie Seu Sim’ um exemplo de que é possível superar adversidades com decisões inteligentes e muita paixão pelo que se faz.”

“Crie Seu Sim” já está disponível nas principais livrarias do país e promete ser um item indispensável na estante de quem busca fazer a diferença no mundo dos negócios e além.