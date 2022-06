Empreendedor fatura mais de 8 milhões com estúdio de micropigmentação internacional

Tulio Cotta pretende lucrar R$3 milhões ainda em 2022, com seus dois estúdios, um no Brasil e outro em Portugal, e prevê o lançamento de novas técnicas

De acordo com um levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), houve um crescimento de 5,7% no primeiro quadrimestre de 2022 relacionado ao setor de estética.

Tulio Cotta já ensinou suas técnicas para mais de 10 mil alunos

Tendo em vista esses números positivos, Tulio Cotta decidiu criar o seu espaço voltado à micropigmentação, o Estúdio Tulio Cotta, há oito anos, e intensificou sua frente principalmente durante a pandemia. O empreendedor conta que teve a ideia após levar sua namorada para realizar o procedimento, quando viu a oportunidade de criar seu negócio e pivotar o método.

Para o futuro, o profissional pretende lançar uma técnica capilar voltada a pessoas com problemas de calvície

“Conheci esse mundo por acaso. Minha curiosidade me levou a saber de quanto as mulheres pagavam por apenas um procedimento, e ali vi que eu poderia fazer isso também. No dia seguinte, fui atrás de um curso sobre e sigo nessa área há oito anos”, comenta Tulio.

O empreendedor conta hoje com dois estúdios, sendo um no Brasil e outro em Portugal. A abertura desse novo espaço fora do país, aconteceu devido ao sucesso e pioneirismo com a técnica de micropigmentação fio a fio. Hoje, Cotta mais uma vez é precursor neste mercado. Ele, em conjunto com especialistas, desenvolveu uma técnica para despigmentação, que pode ser aplicada em intervalos menores, a cada 10 dias.

“Investi tudo o que eu tinha nesse negócio, e ver os resultados chegando é gratificante”, diz Cotta

Sua ascensão reflete seus números durante essa jornada. O empreendedor faturou mais de R$ 8 milhões, e para este ano, tem a estimativa de faturar R$ 3 milhões, ensinando suas técnicas para mais de 10 mil alunos.

“Investi tudo o que eu tinha nesse negócio, e ver os resultados chegando é gratificante. Decidi que poderia ensinar tudo o que eu aprendi para outras pessoas, e durante a pandemia resolvi levar esses métodos para o digital, onde recebi a placa da plataforma Hotmart como mérito ao atingir a marca de mais de R$ 1 milhão vendidos”, conclui Tulio.

No Brasil, poucos profissionais detêm linhas registradas pela Anvisa. Recentemente, Cotta obteve a certificação de registro dos produtos na União Europeia e busca a aprovação de outros. Para o futuro, o profissional pretende lançar no mercado uma técnica capilar voltada a pessoas com problemas de calvície.