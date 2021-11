Em super show, Matheus & Kauan gravam 9º DVD com canções inéditas

A apresentação contou com uma homenagem a amiga da dupla, Marília Mendonça

Os fãs de Matheus & Kauan podem se preparar para um grande lançamento em breve. Nesta quinta-feira, 25, a dupla gravou o 9º projeto audiovisual da carreira. Estiveram presentes fãs e amigos dos cantores, que curtiram a apresentação com várias músicas inéditas.

A homenagem à Marília Mendonça contou com a gravação de uma orquestra, que emocionou o público



O tema da gravação foi “Se Melhor Estraga, que é a canção que abre a apresentação. A música foi escrita por Matheus Aleixo, Cabrera e Escandurras, e promete ser um verdadeiro sucesso no Brasil todo. Ao todo, foram 16 canções inéditas, que o público que estava presente ouviu em primeira mão.



Durante o show, Matheus & Kauan separaram um momento para cantar a música “Ser Humano ou Anjo”, em homenagem à Marília Mendonça, cantora que morreu no início de novembro e era amiga próxima da dupla.



As canções da dupla estão sempre nos topos das paradas musicais



“Essa música tem uma energia surreal, toca muito as pessoas, como tudo que a Marília sempre fez. A faixa é de composição dela, então fizemos questão de incluí-la neste lançamento como um tributo a ela”, disse Kauan. A canção está presente no repertório do álbum “Face a Face”, de 2015, lançado pela dupla, e foi escrita por Marília, Maiara, Maraísa e Paula Mattos.

Entre as 16 canções inéditas, está a “Imagina a Sentada”, que será a próxima música de trabalho de Matheus & Kauan. A faixa promete trazer uma proposta diferente e atual, e já conquistou os fãs da dupla que escutaram.