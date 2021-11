Em live, José Sarney e Manoel Valente discutem temas sobre literatura, democracia e políticas públicas

O Dono do Mar e o Timoneiro se encontram em bate-papo que repercutiu em Brasília

José Sarney, ex-presidente do Brasil (1985-1990), reuniu-com com o jurista Manoel Valente em uma live sobre Literatura, Democracia e Políticas Públicas. Autor da consagrada obra literária “O Dono do Mar”, entre diversas outras obras, selou o clima amistoso que ocorreu entre os conterrâneos, o que reflete para a aceitação de Sarney pela juventude independente, técnica e apartidária.

“O poeta que aprendeu a amar o seu país, o seu povo e os seus e que entende sua importância no cenário nacional para que não ocorra o declínio”, escreveu Manoel Valente em post

Manoel Valente Figueiredo Neto, que é natural de Tuntum no Maranhão, consagrado por Universidades Internacionais, como Havard e Oxford, é Registrador de Imóveis de Caxias do Sul e Professor da Universidade de Caxias do Sul, tendo deixado no ar toda a exuberância de seu carisma genuinamente natural e social e a vontade em nós de queremos mais.

Grandes personalidades do Brasil, Manoel e Sarney discutiram sobre a juventude, política e políticas públicas

Sarney, sempre atento ao novo e personalidade emblemática da democracia brasileira, personificou sua obra e demonstrou como é realmente ser o dono do mar, a propósito, “vai curiosidade e vai se saber o que não se sabe, atrás do acontecido que aconteceu” (trecho de “O Dono do Mar”, Sarney).