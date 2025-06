Em cinco anos, eles abriram cinco franquias da Tintas MC e hoje estão faturando cerca de R$ 12 milhões

Albert Ruiz, com trajetória consolidada como executivo da área comercial de grandes empresas como Cecrisa e Suvinil, Alberto Junior, um jovem empreendedor com uma breve passagem pelo mundo corporativo em empresas como Stone e Sherwin Williams e Fernanda Figueiredo, uma ex-executiva que atuou em cargos de liderança de grandes empresas como Henkel, Coral e Suvinil atuam hoje como multi-franqueados no varejo de tintas.

Fernanda com o marido, a filha o enteado e sua espos, na inauguração da 1ª loja – Vila Andrade.

Só na indústria de tintas eles somam mais de 20 anos de atividades, e foi esse dia a dia que os encantou com o setor tinteiro. Então, eles transformaram essa paixão em empreendedorismo. Hoje, eles têm cinco franquias da rede Tintas MC, uma recém-inaugurada em São Paulo. Suas quatro unidades faturam cerca de R$ 12 milhões por ano.

Apaixonada pelo universo das cores, Fernanda acredita no poder transformador da tinta. “A cor tem o poder de promover mudanças no ambiente e nas emoções. Ela traz alegria, boas vibrações e influencia diretamente no comportamento das pessoas”, diz. Com esse olhar, eles decidiram unir propósito e experiência para empreender em um segmento que sempre admiraram.

No início, Fernanda se manteve em seu emprego e o negócio era gerido pelo seu marido, Alberto Ruiz em sociedade com o seu enteado. A primeira unidade foi aberta no bairro da Vila Andrade (São Paulo), em abril de 2020, e já com um grande desafio: o lockdown havia sido anunciado há uma semana.

Segundo os empresários, foi um momento muito tenso e o medo de perder o investimento foi muito grande. Mas, logo o segmento de construção civil foi considerado essencial e as vendas pelo WhatsApp dispararam. “Foi a grande prova de que a cor de fato alegra as pessoas”, ressaltam.

Diante da retomada e com a confiança no setor, a família abriu a segunda unidade dois meses depois, no Portal do Morumbi. Em 2021, já veio a terceira loja, na Chácara Santo Antônio. Em 2024 Alberto Ruiz saiu da gestão direta das lojas e Fernanda decidiu deixar a carreira como executiva e mergulhar de vez no universo do franchising.

“Tomar essa decisão não foi fácil, atuei em grandes empresas por mais de duas décadas e o coração apertou. Mas, quando olho o que estamos construindo, vejo que fiz a escolha certa”, garante a empresária.

Crescimento estruturado dentro da rede

Depois da sua chegada mais duas unidades foram abertas em São Paulo: Jardim Guedala e Vila Mascote – inaugurada agora em maio. Hoje, Fernanda cuida de toda parte administrativa, financeira e compras das franquias, enquanto seu socio lida com toda a operação de vendas e entrega.

Fernanda explica que crescer dentro da Tintas MC foi um processo facilitado pela estrutura da franqueadora. “A rede tem total interesse em apoiar multifranqueados e oferece condições especiais para novas aberturas. Isso faz toda a diferença. Investir em uma franquia é contar com um modelo validado e o suporte de uma marca consolidada. Crescer dentro dessa estrutura é muito mais seguro”, explica.

Resultados e perspectivas

As cinco lojas deles empregam atualmente mais de 20 colaboradores. Cada unidade fatura em média entre R$ 200 mil e R$ 400 mil por mês, somando um faturamento anual próximo a R$ 12 milhões. Com a chegada da quinta unidade eles esperam crescer seu faturamento em 25%.

O bom desempenho financeiro das lojas faz os empresários pensarem em expandir ainda mais. “Confesso que já estamos de olho na sexta unidade. Temos paixão por esse negócio e acreditamos no potencial da marca”, afirmam.

Hoje, mais do que operadores de lojas, somos embaixadores da marca Tintas MC, promovendo soluções, experiências e relacionamentos com nossos clientes. Cada nova unidade representa não apenas uma expansão física, mas também o fortalecimento de uma cultura de excelência, proximidade com o cliente e paixão por cores.