Em busca do jeans ideal: e-commerce de moda alia conforto e tecnologia e fatura R$37 milhões ao ano com peças para todos os corpos

Modab nasce a partir da visão de sua fundadora, que sofria com a falta de calças jeans confortáveis, que não desbotam e sem ajustes de costureiras

A maioria das brasileiras já passaram por problemas ao ir em busca do jeans ideal: bainha para encurtar a perna, “pence” para ajustar a cintura, jeans preto que sempre desbota após algumas lavagens. Pensando em resolver esses e outros inconvenientes, Bruna Havresko criou a Modab, e-commerce de moda feminina pensada por uma mulher, para as mulheres, criada em 2013, a partir das dificuldades da própria fundadora em encontrar o jeans perfeito.

“Toda modelagem dessa época era muito reta: não passava no quadril ou ficava longa demais. E eram desconfortáveis. Tinha dificuldade em encontrar o jeans perfeito, com bom caimento e sem que algumas lavagens afetassem a cor. A criação da Modab é um sonho que virou realidade, para que todas as mulheres possam se sentir bem consigo mesmas, com suas curvas e singularidades”, comenta Bruna Havresko, fundadora da marca.

O sucesso foi tanto que, desde 2018, quando lançaram a empresa no mercado, a Modab já cresceu 18 vezes e conta com um faturamento anual de R$37 milhões. Hoje, expandiu o portfólio para incluir blusas, jaquetas, além das famosas calças que vestem do 30 ao 56 e têm quatro opções de tamanho para as barras, atendendo das baixinhas às mais altas, sem que precisem recorrer às costureiras. Todos os jeans possuem alta tecnologia, qualidade e conforto, para que cada mulher tenha sua melhor versão.

A preocupação em atender todas as formas e gostos acaba sendo um grande diferencial quando se trata de compras online. A dificuldade em encontrar o tamanho certo sem poder experimentar a roupa é justamente um dos motivos que fazem alguns consumidores serem resistentes a comprar peças de vestuário pela internet. Na Modab, essa resistência é vencida com mais facilidade – um ponto forte, já que as vendas de moda ocupam a segunda posição no país entre os artigos vendidos online.

“Nós escutamos nossas consumidoras, entendemos suas necessidades, suas dores e dificuldades de encontrar roupas que se encaixem no seu biotipo. Portanto, lançamos nossas coleções baseadas no que querem vestir, nos seus maiores desejos. E essa resposta é percebida no momento em que abrimos as vendas, com peças esgotadas em menos de 48h”, comemora Bruna.

Ouvir o cliente, inclusive, é um dos segredos do sucesso da loja, além do foco nas modelagens diversas. Por isso, a Modab utiliza um sistema integrado de atendimento digital para analisar mensagens nas redes sociais e facilitar o pronto-atendimento da marca.

Sobre a Modab

Criada em 2013 e apresentada ao mercado em 2018, a partir da necessidade de sua fundadora, Bruna Havresko, que tinha dificuldades em encontrar o jeans perfeito. O e-commerce de moda feminina criado por uma mulher para todas as mulheres, defende as curvas e singularidades. Aliando tecnologia e conforto, traz em seu portfólio calças que vestem do 30 ao 56 e quatro opções de comprimento para as barras. Atualmente, o portfólio da empresa já conta com outros itens, como blusas e jaquetas, dos mais formais aos informais, para todos os estilos.

