Elenco da trama “A Infância de Romeu e Julieta” tem primeiras imagens divulgadas

A próxima novela do SBT, com coprodução do Prime Video tem previsão de estreia no primeiro semestre de 2023

SBT e Prime Video revelam as primeiras imagens do Atores, equipe e direção da próxima novela do SBT e Prime Video, “A Infância de Romeu e Julieta”, se encontraram na tarde da última segunda-feira (31), no auditório da emissora para apresentação e revelação oficial do elenco. SBT e Prime Video revelam as primeiras imagens do Atores, equipe e direção da próxima novela do SBT e Prime Video, “A Infância de Romeu e Julieta” Escrita pela autora Iris Abravanel, a trama é o primeiro projeto coproduzido pelo Prime Video. A novela é uma adaptação da obra de William Shakespeare, “porém sem a tragédia”, como define o diretor geral de teledramaturgia, Ricardo Mantoanelli, que conduziu e recepcionou todos, ao lado do diretor artístico, Fernando Pelegio. A novela é uma adaptação da obra de William Shakespeare, “porém sem a tragédia” Uma história que se passa no bairro chamado Castanheiras, em que duas famílias, com propostas diferentes para esse bairro, acham motivo para discórdia, até que um dia, Romeu conhece Julieta e as famílias rivais têm uma nova oportunidade de trazer paz e união entre o convívio deles. O Romeu é interpretado pelo astro mirim Miguel ngelo e Julieta pela jovem estrela Vittória Seixas. Elenco de “A Infância de Romeu e Julieta” Além deles, Karin Hils, Bianca Rinaldi, João Baldasserini, Matheus Ueta, Lu Grimaldi, Velson D’Souza, Ciro Sales, Guilherme Sant´anna, Lucas Salles, Thamiris Mandú e muito mais, integram o grupo de atores. Personagens de “A Infância de Romeu e Julieta” Ricardo Mantoanelli defende a produção como diversa, com um enredo solar, que apresenta uma mensagem com valores: “Essa novela traz uma mensagem e um canal de diálogo, uma novela sobre esperança, que fala sobre transigência, que fala sobre amor”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE