Ela uniu advocacia com tecnologia e criou sua plataforma inédita no mercado

Luiza Leite inaugura no Edifício Vision Work em BSB a sede da Tax Vision, plataforma que foca na recuperação de tributos

A advogada CEO da Tax Vision, Luiza Leite, nasceu em Brasília, mas se mudou para o Rio de Janeiro para cursar direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o que daria início a sua carreira de advogada. Foi nos corredores da faculdade que Luiza teve certeza da sua paixão pelo direito e entendeu que não queria ser apenas mais uma advogada, mas sim se destacar profissionalmente, somando conhecimentos, se capacitando e especializando para ajudar o maior número de pessoas possível.

O primeiro passo foi investir na pesquisa acadêmica desenvolvendo trabalhos sobre o uso de tecnologias e o direito tributário, se apresentando em diversos congressos jurídicos nacionais e internacionais, passando por Toronto, Washington, Coimbra e Hong Kong. Como fruto, recebeu da UFRJ alguns prêmios de honra ao mérito e começou a publicar artigos especializados e livros. Seu livro mais recente é o Tax 4.0, publicado em 2021 pela RT.

A advogada CEO da Tax Vision, Luiza Leite, nasceu em Brasília, mas se mudou para o Rio de Janeiro para cursar direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o que daria início a sua carreira de advogada

Com visibilidade no mercado tributarista, seu ingresso no mundo corporativo veio pelo convite de integrar a Dados Legais, que durante cinco anos ficou à frente de toda a operação, também fazendo gestão da equipe de tech e envolvida no desenvolvimento do software ligado à gestão e proteção de dados. Em paralelo, Luiza continuava com suas atividades como advogada tributária, somando expertise no segmento.

Criação da Tax Vision e nova sede em Brasília

Atuando como advogada tributarista ao longo dos últimos anos, se consolidando e expandindo no mercado, Luiza percebeu a necessidade de possuir uma plataforma que auxiliasse na identificação de oportunidades nos seus clientes e realizasse o cálculo dos seus créditos tributários. Foi então que com sua vasta experiência em gestão de pessoas e tecnologia, somados a sua expertise em direito tributário, fundou a Tax Vision.

Inicialmente, sua atuação era voltada para o eixo RJ-SP, mas atenta à grande demanda vinda do mercado empresarial de Brasília, somado a ampliação da cartela de clientes na localidade, Luiza viu a necessidade de consolidar um ponto presencial no DF, principalmente por prezar por um atendimento personalizado e humanizado. A sede fica no Edifício Vision, em um espaço corporativo no coração de BSB, e conta com colaboradores em todo território nacional.

Após seis meses de atividades, a Tax Vision conquistou mais de 300 clientes, com um foco principal nos postos de gasolina, supermercados e varejistas em geral, além de ter possibilitado a seus clientes a identificação de mais de 50 milhões em créditos tributários. Luiza ainda afirma que a ideia da Tax é fechar o ano dobrando esses valores e clientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luiza Leite reforça que a ideia da Tax Vision é trazer processos simplificados para auxiliar contadores e escritórios que já atuam dentro dessas empresas, e que através da sua plataforma identifiquem as oportunidades de redução da carga tributária que não foram até então detectadas

Apesar da recente atividade, o desempenho da Tax Vision vem crescendo de forma expansiva e já conta com diversas parcerias com grandes canais, como Brasil Postos, Rede Mime, Redesim, Rede Curti, entre outros. A CEO também ressalta a busca de sindicatos pelos serviços da Tax para otimizar e trazer soluções aos seus sindicalizados reduzindo a carga tributária deles.

Luiza Leite reforça que a ideia da Tax Vision é trazer processos simplificados para auxiliar contadores e escritórios que já atuam dentro dessas empresas, e que através da sua plataforma identifiquem as oportunidades de redução da carga tributária que não foram até então detectadas. Sempre com objetivo de trazer benefício, não somente para empresas locais como em âmbito nacional.