“Ela teve que experimentar uma de cada coisa”, diz Rogério Vilela sobre exigência de Bolsonaro a produtora de seu programa

Segundo o apresentador, produtora teve que experimentar comidas servidas no dia da participação do ex-presidente no “Inteligência Ltda”

Em participação no podcast “Cara a Tapa”, de Rica Perrone, o apresentador Rogério Vilela fez uma revelação sobre a participação do Jair Bolsonaro em seu programa, o “Inteligência Ltda”: o ex-presidente exigiu que a produtora do programa experimentasse todas as comidas servidas.

“Uma falha de segurança, cara. A jujuba, eles não checaram”, brincou Vilela



“Uma coisa que eu achei engraçado, cara, é o seguinte, a Fabi, que é a minha produtora, aquela mesa cheia de comida, ela teve que experimentar uma de cada coisa”, disse Vilela.

“Várias medidas de segurança foram adotadas durante a participação do Bolsonaro no “Inteligência Ltda”

Crédito: Reprodução YouTube



O apresentador explicou em sua participação que várias medidas de segurança foram adotadas pela equipe de Bolsonaro, como vistoriar copos e limitar o acesso de pessoas.



Em dado momento, Rogério Vilela ainda brinca dizendo que houve uma falha, já que as jujubas não foram vistoriadas: “Uma falha de segurança, cara. A jujuba, eles não checaram. Se a jujuba tivesse envenenada, eu tinha matado o presidente do Brasil há duas semanas da eleição”, contou em meio a risos.



Bolsonaro participou do “Inteligência Ltda em 20 de outubro do ano passado e a revelação de Vilela foi feita posteriormente em participação no “Cara a Tapa”.