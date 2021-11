Eduardo Costa se derrete pela cantora dinamarquesa Emilia Pedersen: ‘’Você é ultra, mega, max top, virei seu fã’’

Cantor gravou vídeo se declarando para a cantora, que compartilhou em suas redes sociais por amar o Brasil

Após lançar seu novo clipe “Hit Me Again”, a nova aposta do pop, a cantora dinamarquesa Emilia Pedersen, não somente conquistou os fãs de seu país, mas também do nosso Brasil.

A jovem foi surpreendida com a onda de afeição e as palavras gentis de dois grandes artistas brasileiros: o ator Luciano Szafir e o cantor Eduardo Costa. E de tão maravilhada, dividiu os elogios com seus mais de um milhão de seguidores no Instagram (@emiliapedersenofficial). Szafir fez um vídeo dizendo: “Emilia, eu vi teu clipe, que demais. Parabéns, adorei. Olha, quando estiver no Brasil, com certeza quero ver, quero te conhecer”. Mas galã apaixonado como é Eduardo Costa, ele foi além: “Acabei de ouvir as suas músicas, que coisa maravilhosa. Você é ultra, mega, max top. Virei seu fã”.

“Espero que as pessoas gostem e se identifiquem com ‘Hit Me Again’. Eu estou muito feliz em poder lançar esse novo projeto. Foi feito com muito carinho e amor”, disse assim que lançou a canção. O single, que já está disponível em todas as plataformas digitais, chegou acompanhado de um audiovisual que foi inteiramente gravado em Nova York, nos Estados Unidos, e cuja direção-geral está sob sua responsabilidade. Depois, ao detalhar as inspirações, explicou que a escolha de um iate club contribuiu para deixar o ar mais romântico.

Nascida na Dinamarca, mas hoje morando em Nova York nos Estados Unidos, Emilia é filha de mãe brasileira e, por isso, fala fluentemente nosso idioma.



Atriz, cantora, compositora, modelo, ativista social e influencer, Emilia Pedersen com apenas 16 anos teve a missão de abrir o desfile de Amir Slama na São Paulo Fashion Week. Como atriz, pode ser vista no recém-lançado filme “Diários de Intercâmbio”, filme brasileiro da Netflix, estrelado por Larissa Manoela.

Assista ao clipe oficial de “Hit Me Again”: