“A Black Friday pode não ser uma boa ideia para todo lojista que não se preparou”, explica especialista em e-commerce e logística

A cada ano a Black Friday tem se tornado um evento ainda maior no Brasil. Em 2021 não será diferente, as 24 horas de ofertas na última sexta-feira de novembro (26), devem movimentar até R$ 10 bilhões neste ano. Mas será que evento é para todos? “Os pequenos e médios negócios devem evitar cair em ciladas”, explica Edilene Loiola, especialista em e-commerce e logística.

De acordo com levantamento da Neotrust, mesmo com a pandemia da Covid-19 em 2020, a Black Friday gerou R$ 7,7 bilhões. No e-commerce o sucesso também é espetacular. Apenas nas 24 horas de ofertas, existe um faturamento que representa 4% do ano todo.

Se tratando do comércio eletrônico, a entrega e agilidade no atendimento podem ser fatores cruciais para que o dia não seja caótico e com péssimos resultados para o empreendedor. A especialista em e-commerce e logística, Edilene Loiola, esclarece: “A Black Friday pode não ser uma boa ideia para todo lojista que não se preparou. A primeira coisa que importante é entender se existe um estoque para atender a demanda”, inicia.

Em seguida, Loiola explica sobre a necessidade de estratégia: “O primeiro passo é pensar: ‘o que ele quer com a Black Friday?’ Somente desovar o estoque, ou fazer uma campanha de posicionamento de marca para atrair novos clientes? Em ambos os casos, o planejamento é crucial”.

Para estes últimos momentos antes da Black Friday, a especialista tem uma dica: “Se o empreendedor já tiver traçado um bom plano, ele vai revisar esse planejamento, tendo opção de plano B. Outra coisa importantíssima é traçar a estratégia com o plano de entrega. O serviço de logística mudou muito e os consumidores não querem mais esperar por muitos dias para receber o produto.”

Por fim, Edilene Loiola recomenda um planejamento para que o PME economize no frete: “Aqueles que têm dificuldade de armazenamento e não conseguem preços competitivos de frete, minha dica é que procure um serviço de fulfillment privado. Existem planos iniciais pra quem vende 50 itens por mês.”.