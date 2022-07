Edição histórica: CCXP Awards tem audiência recorde e uma premiação repleta de celebridades

Com apresentação de Tiago Leifert, o evento contou com shows de Fresno e Rashid

A primeira edição do CCXP Awards já fez história. Com impacto de 15 milhões de pessoas, o evento teve pico de 50 mil pessoas simultâneas. Com apresentação do jornalista e gamer Thiago Leifert, a CCXP Awards contou também com homenagens póstumas e o início de um Hall da Fama incluindo nomes como Renato Aragão, Fernanda Montenegro, Laerte, Cao Hamburguer e Mauricio de Sousa.

Evento reuniu e premiou várias celebridades. Entre elas, estava presente a humorista Dani Calabresa

Uma vitória da Cultura Pop Nacional. Esse é o legado que a primeira edição da CCXP Awards deixou em premiação realizada na última sexta-feira (15), em São Paulo. Logo na estreia, a maior premiação do Brasil reuniu influenciadores, famosos e artistas na icônica Sala São Paulo, na região central da cidade. No palco, o grande vencedor da noite, com dois prêmios, foi o filme “A Última Floresta”, que levou o grande prêmio da noite, o Grand Prix, e a subcategoria Melhor Filme Nacional. A hashtag #CCXPAwards ficou presente por mais de duas horas nos trending topics do Twitter. O alcance potencial da premiação chegou a mais de 15 milhões de pessoas.

Foram entregues 32 troféus durante a noite, em seis vertentes da cultura pop: Filmes, Séries, Literatura, Games & eSports, Quadrinhos e Creators. Todos os vencedores levaram para casa a “Glória”, nome do troféu inspirado em um dos principais símbolos da cultura pop, o dragão. A escolha foi feita devido a presença dessa figura mitológica em todos os universos de cultura pop e da CCXP Awards.

Passaram pelo red capet várias celebridades e comunicadores como Igor Cavalari e Thiago Marques, apresentadores do podcast “podpah”

Para Roberto Fabri, VP de conteúdo e curador das marcas CCXP, a missão de entregar um prêmio para a indústria de cultura pop nacional foi realizada com sucesso. “Sonhamos lá atrás e trouxemos todo o mercado pra sonhar com a gente. Estamos muito felizes com a aceitação da premiação pelo meio artístico. Era o prêmio que faltava na cultura pop nacional”, declara.

Sobre o evento

Com uma abertura épica, a CCXP AWARDS trouxe a Orquestra Santa Marcelina tocando o tema da CCXP, acompanhada de diversos bailarinos em figurinos de personagens famosos dos quadrinhos, literatura e audiovisual. A apresentação da noite foi do host Tiago Leifert, que abriu o evento com a frase “Hoje, nós nerds dominamos o mundo!”. Ainda em clima festivo de um red carpet repleto de estrelas, a CCXP exibiu um vídeo contendo o manifesto do evento que afirma: “A CCXP Awards veio para dar o respeito merecido a todas as categorias”.

Evento reuniu personalidades na icônica Sala São Paulo

A primeira subcategoria da noite foi de Melhor Livro de Ficção, com a apresentação de Alê Garcia. O vencedor foi “O Serviço de Entrega Monstruosas”, de Jim Anotsu. Emocionado em seu discurso, lembrou de sua infância e vida difícil, mas terminou com uma mensagem esperançosa: “Isso é para todo mundo que sonhou o impossível”.

Na sequência, os humoristas Ed Gama, Dani Calabresa e Antonio Tabet apresentaram os vencedores da categoria Séries. Em um momento descontraído, Gama e Calabresa imitaram Gil do Vigor e Jade Picon, levando o público a gargalhadas. Vencedor como Melhor Ator, Cristian Malheiros, da série “Sintonia”, agradeceu em seu discurso o carinho do público. Premiada como Melhor Atriz Nacional, Liniker, da série “Manhãs de Setembro”, subiu ao palco e dedicou o prêmio a Ebony, maquiadora que faleceu esse ano. Ela afirmou: “Significa muito para as trans terem um lugar de representação, e que não seja de diminutiva e nem de escracho”. Na continuação, foi entregue os prêmios de Melhor Série Global e Nacional, para “Succession” e “Sob Pressão”, respectivamente.

Foram entregues 32 troféus durante a noite, em seis vertentes da cultura pop

Ao final do primeiro bloco, o apresentador da noite discursou sobre a situação da fome no Brasil e lembrou que o país voltou a estar dentro do mapa da fome mundial. “15 milhões de pessoas passam fome no Brasil, e você pode ser nosso herói. O valor arrecadado aqui irá para a Gerando Falcões que realizará as divisões”, sendo ovacionado pela plateia.

A banda Fresno foi a primeira atração musical a se apresentar, abrindo o bloco que homenageou os cosplayers com um vídeo especial, mostrando toda a rotina, preparação e a importância deles para a comunidade. Dando segmento, foi a vez do Creators, que premiou os maiores produtores de conteúdo do Brasil, e na subcategoria de Melhor Streamer Masculino Nacional, tivemos Casimiro Miguel como vencedor. Por vídeo, ele agradeceu a indicação. “Na manhã de hoje eu recebi essa surpresa maravilhosa, e me pediram para gravar um vídeo e eu não sei gravar vídeos para premiação… Mas eu também não sabia fazer live…”, discursou.

Banda Fresno se apresentou durante o evento

Na categoria feminina, a vencedora foi Sher Machado de Souza, que contou sua história. “Eu sonho em ser streamer desde 2016, mas só comprei meu primeiro computador em 2020, por influência da Nath Finanças… Se eu pudesse voltar no tempo, eu só queria falar para a Sherzinha: “não desiste… Olha onde a gente pode chegar!”.

A apresentação de Melhor Criador de Conteúdo ficou nas mãos do casal Nyvi Estephan e Felipe Castanhari. Eles anunciaram a vencedora Carol Moreira. Surpresa, ela agradeceu sua equipe e ao Omelete, onde iniciou sua carreira. Como Melhor Podcast, o vencedor foi “Mano a Mano”, do rapper Mano Brown.

Apresentado pelo streamer Alexandre Gaules e o surfista Gabriel Medina, o vencedor do Melhor Mesacast foi o PodPah, apresentado por Igão e Mítico. “Se a gente não ganhasse, a gente ia ficar muito put*…. Em 2020 nós começamos esse podcast, agora estamos contando as notas e recebendo prêmios”, declarou a dupla.

Gabriel Totoro e Affonso Solano no pré-show da CCXP Awards

O terceiro bloco, dedicado a Quadrinhos e Games & eSports, começou com um discurso divertido do elenco dos filmes da “Turma da Mônica”, que homenageou os profissionais das HQs. O primeiro a subir no palco foi Gidalti Jr, vencedor como Melhor Álbum, com “Brega Story”. Muito emocionado, o autor citou: “Esses livros me levaram a conhecer mais a fundo a Amazônia, que é muito linda, mas é uma região com os piores índices de IDH, com os piores índices de educação e nós artistas temos que reverter esse quadro… Eu peço a indústria para dar mais espaço para os artistas do Norte. Nós precisamos retratar a Amazônia sobre um olhar nativo”. O prêmio de Melhor Quadrinho foi para “Arlindo”, de Ilustralu (Luiza de Souza). Já Marcello Quintanilha levou o troféu de Melhor Quadrinista, por “Escuta, Formosa Márcia”.

Para iniciar a categoria Games & eSports, o prêmio de Melhor Game Global foi para “It Takes Two”. A premiação seguiu com show do rapper Rashid. Na subcategoria Pro Player Masculino, o vencedor foi Gustavo “Sacy” Rossi, jogador de Valorant pela LOUD. Ele agradeceu a todo o seu time, sua torcida e sua noiva, Sofia. Já em Pro Player Feminina, o troféu foi para Natália “Daiki” Vilela, da Liquid. Emocionada em seu discurso, ela ressaltou a importância das outras participantes: “Para mim, é absurdo ver meu nome ao lado das outras concorrentes”.

Nesta primeira edição, o Hall da Fama da Cultura Pop começou a ser construída pela CCXP Awards

O melhor do cinema foi o tema do quarto bloco da premiação. Em espetáculo musical, a orquestra executou com perfeição a trilha sonora de E.T, do premiado John Williams, que comemorou 40 anos de seu legado em 2022. O ator Rodrigo Santoro surgiu em vídeo e fez questão de valorizar a produção de audiovisual nacional. Ele ressaltou a importância mundial do Brasil no setor.

Os atores Lívian Aragão e Tiago Abravanel apresentaram o prêmio de Melhor Filme Global, que foi para “Judas e o Messias Negro”. Vencedor da subcategoria de Melhor Ator, Seu Jorge agradeceu pelo prêmio e afirmou estar muito honrado. Entre as mulheres, a atriz Renata Carvalho foi premiada por sua atuação em “Vento Seco”. Também por vídeo, ela agradeceu a Daniel Nolasco, diretor do filme, por escolher uma atriz travesti para encenar uma personagem cisgênero.

As diretoras Ana Muylaerte e receberam o troféu de Melhor Direção por “Alvorada”. Em seu discurso, Lô ressaltou a importância de uma obra política em uma premiação pop. “O filme mostra a semente de tudo o que a gente está vendo agora”. A CCXP Awards ainda premiou como Melhor Filme Nacional, “A Última Floresta”. O diretor, Luiz Bolognesi, ausente na premiação, agradeceu aos Yanomami e fez um discurso em tom crítico.

Caminhando para o fim, em tom saudoso, o evento fez uma emocionante homenagem póstuma aos artistas. Entre os nomes lembrados, estavam os atores Paulo Gustavo, Eva Wilma, Tarcísio Meira, o escritor Artur Xexéu, o autor Gilberto Braga, as cantoras Marília Mendonça e Elza Soares, ao lado de outras personalidades.

Gamer assumido, apresentador Thiago Leifert comandou a primeira edição do CCXP Awards

No último bloco, os fandoms também foram homenageados e o vencedor de 2022 foi o “borboletário”, da atriz Carla Diaz. Em seu discurso, agradeceu a todos os seus fãs e explicou, bastante emocionada, o porquê das borboletas serem seu emoji. A atriz lembrou que venceu um câncer na tireoide (que possui formato de borboleta) e assim nasceu a simbologia. Ela aproveitou para ressaltar a importância de receber esse prêmio justamente no mês de julho, quando é comemorado o “Julho Verde”, mês de conscientização mundial sobre os tumores de cabeça e pescoço.

Nesta primeira edição, o Hall da Fama da Cultura Pop começou a ser construída pela CCXP Awards. Os primeiros nomes homenageados foram: Renato Aragão, Fernanda Montenegro, Laerte, Cao Hamburguer e Mauricio de Sousa. Para finalizar, Tiago Leifert convidou todos os premiados para subirem ao palco e receberem um longo aplauso do público.