“É Simples Assim” é o novo álbum da dupla Jorge & Mateus, uma das duplas sertanejas mais amadas do Brasil

Captado durante apresentação no Villa JK (SP), projeto audiovisual traz 19 faixas, entre inéditas e pot-pourris de grandes sucessos da música

O novo álbum da dupla Jorge & Mateus, “É Simples Assim”, já está disponível em todas as plataformas de áudio pela Som Livre. O trabalho apresenta 19 faixas, sendo duas inéditas – entre elas a canção de trabalho “5 Regras”.

Novo álbum da dupla Jorge & Mateus, “É Simples Assim”

O trabalho atende um desejo antigo dos fãs da dupla e traz releituras e pot-pourris de grandes sucessos românticos, contemplando diferentes gêneros musicais, que fizeram sucesso nas vozes de artistas renomados da música brasileira, como Leandro & Leonardo, João Paulo & Daniel, Vanessa Da Mata, Falamansa, Bruno & Marrone, Zezé Di Camargo & Luciano, Victor & Leo, Marisa Monte, Jorge Aragão, entre outros.

“As pessoas terão um momento nostálgico quando escutarem essa seleção. Escolhemos um repertório em uma infinidade de músicas e cada um de nós dois opinou, dentro de suas preferências, sobre o que seria gravado”, diz Jorge. “Chegamos em um repertório variado, com estilos e músicas diferentes. Este é um álbum acústico e minimalista, e tem músicas que escutamos desde a década de 90, quando iniciamos nosso gosto musical.”, completa Mateus.

Show foi captado durante apresentação no Villa JK (SP)

Entre as novidades do álbum está a música de trabalho 5 Regras, cujo clipe já está disponível no canal oficial da dupla no YouTube. Composição – assinada por Rodrigo Melim, Diogo Melim e Vitor Tritom. Outra inédita é a faixa “Canto A Pedra” (Isabella Resende/Rafaela Miranda/Kito), na qual Jorge & Mateus antecipam o retorno da amada após um término em trechos como “logo ela chora, ela liga / ela volta e fica espiando a minha esquina / logo ela volta a ser minha / logo essa saudade pega fogo e queima a despedida”.

As demais 16 faixas concentram as releituras de sucessos consagrados da música brasileira, sendo elas: “Então Valeu”, “Cobertor/Ainda Bem”, “Penumbra”, “Água De Oceano/Onde Nasce O Sol”, “Você Vai Sentir Saudade”, “Anjo Do Amor/Dois”, “Frente a Frente/Desejo De Amar”, “Só Você e Eu”, “O Que é Que Eu Faço/Pior é Te Perder/Tá Escrito Em Meu Olhar”, “Hábito”, “Diz Pra Ela/Solidão É Uma Ressaca”, “A Mais Louca Paixão”, “Quem É/Hello”, “Faz Assim”, “I Don’t Wanna Dance/Colo De Menina/Rindo À Toa” e “Eu e Você Sempre”.

“É como se estivéssemos mergulhando no passado fazendo a nossa reinterpretação de músicas que fazem parte da história de muita gente”, opina Jorge sobre as faixas escolhidas para as regravações.

Assista ao clipe de 5 regras aqui https://youtu.be/VFWKrXxJEdM