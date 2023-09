Dr. Ricardo Cohen assume a presidência mundial da IFOS e compromete-se a intensificar a luta contra a obesidade

Coordenador do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz é eleito líder global na batalha contra a doença

O Dr. Ricardo Cohen, especialista em obesidade, diabetes e cirurgia bariátrica, acaba de ser eleito presidente mundial da Federação Internacional de Cirurgia da Obesidade e Distúrbios Metabólicos (IFSO). O anúncio ocorreu durante o 26º congresso anual da IFSO, realizado em Napoli, na Itália.

A IFSO é uma das instituições médicas mais influentes do mundo, reunindo médicos cirurgiões e profissionais de equipes assistenciais de 72 sociedades médicas de diversos países. Seu principal objetivo é promover debates anuais para a troca de conhecimentos sobre pesquisas científicas, conceitos, medicações e abordagens no tratamento multidisciplinar e individualizado da obesidade.

Com um doutorado em clínica cirúrgica e uma vasta carreira dedicada à pesquisa e ao tratamento da obesidade, o Dr. Ricardo Cohen é uma referência global nessa área. Ele já ocupou cargos de destaque, como a presidência da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e também liderou o capítulo latino-americano da IFSO. Além disso, foi nomeado um dos 30 médicos mais influentes do mundo na área pela Sociedade Americana de Cirurgia Metabólica e Bariátrica (ASMBS) e possui uma impressionante lista de mais de 250 artigos e nove livros publicados.

À frente da IFSO, o Dr. Cohen enfrentará o desafio de promover discussões científicas sobre os melhores tratamentos para a obesidade e de ampliar o acesso a abordagens clínicas e cirúrgicas eficazes para o controle da doença e suas complicações. Em suas palavras, “Vamos trabalhar, de forma conjunta, com as principais entidades médicas e científicas de todos os continentes para aumentar o acesso ao tratamento mais adequado para cada paciente, respeitando as individualidades de cada um e baseando-nos nas melhores evidências científicas relacionadas à obesidade. O objetivo é contribuir de modo efetivo para reduzir os efeitos da maior epidemia enfrentada pela sociedade contemporânea.”

A eleição do Dr. Ricardo Cohen para a presidência da IFSO representa um marco importante na luta global contra a obesidade e reforça o compromisso de especialistas em todo o mundo em combater essa grave doença que afeta milhões de pessoas. Com sua vasta experiência e liderança, ele está pronto para impulsionar a causa da saúde e do bem-estar em escala internacional.