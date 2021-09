Dermatologista Rafael Soares alerta sobre os procedimentos caseiros

Segundo o especialista, um dos principais riscos é o uso de produtos sem indicação e orientação profissional

Uso de produtos sem indicação, seguir dicas de influenciadores e até usar alimentos na pele são alguns dos perigos que a prática pode provocar; especialista reforça importância do acompanhamento médico antes de qualquer procedimento

O termo skincare ganhou as redes sociais e tem virado moda entre as mais antenadas nos cuidados com a pele. A rotina de procedimentos estéticos envolve limpeza, hidratação, tonificação, entre outros, sendo, quase todos, feitos em casa. Mas será que cuidar da pele sozinha é realmente indicado para todas?

Segundo o médico dermatologista Rafael Soares, não. “Nem tudo que faz bem para uma pessoa, faz bem para outra, necessariamente. Além disso, produtos aparentemente inofensivos podem causar danos à saúde da pele”, alerta.

Doutor Rafael Soares é médico pela Universidade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, com título de especialista em dermatologia pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), assim como pós-graduação em nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia

Um dos principais riscos é, segundo o especialista, o uso de produtos sem indicação e orientação profissional. “A regra de não se automedicar também vale para a dermatologia. Às vezes, um sabonete que uma celebridade usa não é recomendado para o seu tipo de pele, assim como produto para clareamento, tratamento de acne, etc. Tudo deve ser indicado e acompanhado por um profissional”, comenta.

Outro erro comum das pessoas é usar alimentos nos procedimentos estéticos. O doutor Rafael Soares afirma que, ainda que seja um produto benéfico à saúde, quando usado na pele, pode oferecer riscos.

“Muitas pessoas usam pó de café, açúcar, limão e outros alimentos, acreditando que eles fazem bem à pele, sendo que, na verdade, eles podem causar efeito contrário ao esperado”, afirma. “Os alimentos em pó ou grãos, usados na maioria das vezes para esfoliar a pele, podem, na verdade, ferir o tecido e provocar infecções. Já o limão, por possuir uma substância chamada fotossensibilizadora, pode estimular a produção de melanina quando entra em contato com a luz do sol e provocar manchas”, pontua.

Por fim, o especialista reforça a necessidade de buscar ajuda profissional e sempre ser cauteloso na hora de seguir as dicas dadas pela internet. “Muitas influencers estão ganhando dinheiro para oferecer um produto, faz parte do trabalho delas. Mas devemos lembrar que, muitas vezes, nem elas mesmas usam aquilo que divulgam”, finaliza.