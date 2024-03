Dr. Marcelo Antonio, nutrólogo especialista em emagrecimento alerta sobre consumo excessivo de chocolates durante a Páscoa

Dr. Marcelo Antonio, é especialista em emagrecimento, qualidade de vida e prevenção. Figura de destaque em Cuiabá (MT), ficou conhecido por seu compromisso em cuidar integralmente da saúde de seus pacientes e por adotar uma abordagem centrada na pessoa, reconhecendo cada indivíduo como único.

O nutrólogo alerta sobre consumo excessivo de chocolates na Páscoa

Segundo dr. Marcelo, os potenciais impactos negativos à saúde associados ao consumo desenfreado de chocolates ao leite, especialmente devido à presença da caseína do leite, pode desencadear ou agravar doenças autoimunes como psoríase, Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide, resultando em desconforto e dor.

Dr. Marcelo recomenda evitar chocolate branco

O médico enfatiza a importância de ler os rótulos dos chocolates com atenção e recomenda preferencialmente, chocolates sem glúten e com teor reduzido de açúcar, ou até mesmo sem açúcar.

Para o médico, chocolates com teor acima de 70 e 80% são os mais recomendados

Chocolates com alto teor de cacau, acima de 70% a 80%, são destacados por seu conteúdo rico em flavonoides, poderosos antioxidantes que ajudam a aliviar dores e a melhorar o humor, além de reduzir a ansiedade e auxiliar no controle da compulsão por doces.

Dr. Marcelo ainda alerta para o cuidado principalmente ao consumir os chocolates brancos, esse tipo têm pouco ou nenhum teor de cacau, aumentam o risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2.

Além disso, o médico adverte sobre os riscos para pessoas com candidíase, acne e síndrome dos ovários policísticos ao consumir chocolates ao leite e chocolates brancos, que podem agravar essas condições de saúde.

Ele ressalta os perigos do excesso de açúcar e gordura parcialmente hidrogenada, presentes principalmente nos chocolates brancos, alertando para o aumento do risco de doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Para quem já tem diabetes tipo 2, o nutrólogo recomenda evitar chocolates que contenham açúcar, optando por chocolates com teor de cacau acima de 70%, como os chocolates amargos e escuros.

No entanto, Dr. Marcelo enfatiza que o segredo está na moderação e no equilíbrio. “Eu encorajo as pessoas a celebrar a Páscoa com amor, alegria e sabedoria, apreciando cada mordida com consciência e lembrando-se de reconhecer quando se está satisfeito, sabendo dizer não quando necessário”, pontua.