Dr. Gustavo Becker representa o Brasil no Equador e realiza cirurgia demonstrativa ao vivo para plateia de médicos

Dr. Gustavo Becker marcou presença no Equador como o representante da especialidade de Coloproctologia do Brasil no IV Conferências de Enfermagem Cirúrgica, I Encontro Nacional de Pós-Graduados em Cirurgia e Simpósio de Cirurgia de Tórax.

Equipe que deu suporte para o Dr. Gustavo Becker realizar a cirurgia demonstrativa do Hospital San Francisco de Quito Equador

O evento, considerado o principal congresso de cirurgia do Equador, reuniu especialistas de diversas áreas cirúrgicas. Dr. Becker, especialista em coloproctologia – que estuda as doenças do intestino grosso, reto e ânus -, ministrou duas aulas e realizou uma cirurgia demonstrativa ao vivo para uma plateia de médicos que acompanhou a transmissão através de um telão.

Dr. Gustavo Becker, especialista em coloproctologia e cirurgia minimamente invasiva

A cirurgia demonstrativa, transmitida para um auditório com centenas de cirurgiões e professores, foi um momento importante para o Dr. Becker compartilhar seus conhecimentos e expertise. “Essas cirurgias demonstrativas são ferramentas essenciais para o ensino em cirurgia. Elas permitem que os cirurgiões observem na prática os procedimentos, entendam as etapas e aprimorem suas técnicas, resultando em um melhor atendimento aos pacientes”, explicou Gustavo Becker.

Dr. Gustavo e os cirurgiões que auxiliaram na cirurgia no hospital San Francisco no Equador: à esquerda, Xavier Moyon e à direita, José Bravo López

O congresso no Equador contou com a participação de cirurgiões de toda a América Latina, além de professores da Europa e Estados Unidos. Ao todo, 31 palestrantes de 11 países, incluindo Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Estados Unidos, México, Peru, Emirados Árabes, Espanha, Venezuela e Equador, compartilharam seus conhecimentos e experiências.

Após o evento no Equador, Dr. Becker embarca para Orlando, nos Estados Unidos, para participar do principal Congresso de Cirurgia Robótica. Lá, ele apresentará sua experiência com o robô Versius, um robô modular que ele utiliza em suas cirurgias e que possui a maior casuística e experiência do continente.

Em seguida, o médico participará de congressos nacionais e, no final de julho, seguirá para o Peru, onde ministrará seis aulas, disseminando seu conhecimento e contribuindo para o aprimoramento da prática médica no país.

“A participação em eventos internacionais de alto nível demonstra nosso compromisso com a excelência médica e nossa paixão por compartilhar conhecimentos com a comunidade médica. Minha experiência com a cirurgia robótica e minha dedicação com o ensino de cirurgia minimamente invasiva têm me tornado uma referência na área, contribuindo significativamente para o avanço da medicina brasileira e internacional. Isso me deixa bastante motivado”, comentou o médico.