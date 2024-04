Dr. Danilo Suassuna explica a importância da Psicologia Hospitalar

Uma área que ajuda a restaurar a saúde mental em momentos de vulnerabilidade! Assim explica a importância da Psicologia Hospitalar o Dr. Danilo Suassuna, diretor do Instituto Suassuna, que oferece pós-graduação na área.

Quem precisa passar muito tempo em um hospital, seja por razões de saúde próprias ou de terceiros, sabe o quanto essa situação pode trazer, além de cansaço físico, muito sofrimento emocional. Nessa hora, contar com apoio psicológico pode fazer muita diferença. E essa área é tratada pela Psicologia Hospitalar. “É uma área destinada a dar apoio emocional aos pacientes, a ajudar na gestão da dor e sofrimento e também dar apoio às famílias”, conta Danilo Suassuna, doutor em psicologia.

Ele explica que a doença de um membro da família costuma afetar todos ao redor, por isso ter apoio psicológico é fundamental para compreender e gerir melhor a situação. “Um psicólogo hospitalar pode oferecer estratégias para que as pessoas consigam lidar melhor com o estresse e a ansiedade nesses momentos, assim como ajudar a melhorar a adesão dos pacientes a determinados tratamentos, entre outras ações”, explica.

Para atuar nessa área com todo conhecimento necessário, o recomendável é buscar informação e estudos específicos. O Instituto Suassuna oferece uma pós-graduação em Psicologia da Saúde e Hospitalar voltada ao tema. “Nesta formação, são abordados conteúdos sobre as especificidades do trabalho psicológico em hospitais, como lidar com pacientes, familiares e cuidadores em situações de adoecimento, diagnóstico, internação, dor e sofrimento, bem como condições de alta complexidade como: cirurgias, internações em UTI’s, óbitos e acompanhamento no luto”, conta Dr. Danilo.



Ele afirma anda que são incluídos módulos que reforçam a importância do apoio psicológico e emocional para pacientes, familiares e a equipe interprofissional, possibilitando ao psicólogo trabalhar efetivamente com o tratamento, fornecendo estratégias de enfrentamento e promovendo a adesão terapêutica. “Inclui ainda módulos voltados para a compreensão e os protocolos de assistência para os públicos pediátrico, adulto e idoso. Além disso, são abordados temas como bioética e cuidados paliativos. É uma área valiosa para quem deseja contribuir para o bem-estar integral dos pacientes em condições de adoecimento e/ou hospitalizados”, finaliza.