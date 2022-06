Double You chega às plataformas digitais com novo single

Canção e Clipe conta com a participação do brasileiro Rodrigo Teaser

You’re Always on the Run, novo single do grupo italiano de eurodance Double You, conta com a participação de Rodrigo Teaser e chega ao mundo com um intuito: tornar-se mais um clássico radiofônico na carreira do conjunto que acumula 37 anos de carreira e diversos hits na bagagem.

Retorno mais do que bem vindo do Double You às paradas de sucesso, You’re Always on the Run fará parte do novo álbum do grupo, a ser lançado em breve. O clipe da faixa nos transporta aos anos 1980, com uma estética dos bons e velhos seriados que animavam as tardes e noites da época.

O vocalista William Naraine, que brinda novos e antigos fãs do grupo com uma canção que tem potencial para se tornar um hit mundial, está muito satisfeito com o resultado da canção. “Eu não poderia estar mais feliz com o resultado. Nós gravamos essa faixa durante a pandemia e foi um trabalho difícil, pois vivíamos um momento preocupante para todo planeta. Eu estava na Itália e o Gino, meu sócio, em São Paulo no estúdio dele. Compor, escrever e fazer os arranjos das músicas quando se está longe um do outro é muito mais complicado, mas o resultado da faixa ficou incrível e estamos muito felizes”.

William lembra ainda que durante a pandemia foi o momento que ele teve para repensar muitas coisas e que o grupo foi forçado a parar e isso o levou a uma concentração maior em centralizar os trabalhos na composição de You’re Always on the Run.

O produtor Gino Martini conta que a ideia de convidar o brasileiro Rodrigo Teaser para a faixa foi por conta da ligação muito forte do grupo com o Brasil. “O Rodrigo talvez seja um dos meninos mais talentosos dessa nova geração de artistas e o trabalho dele sempre nos impressionou. Ao finalizarmos You’re Always on the Run, William e eu achamos que a voz dele ficaria muito bem na música e também é uma forma de termos um trabalho com um artista brasileiro. Este foi o momento certo”, acredita Gino.

A produção do clipe teve essa estética oitentista, para dar um clima divertido. “Nós gravamos no Brasil, junto com o Rodrigo, com o Gino e uma equipe maravilhosa e, embora a estética seja a dos seriados do início da década de 1980, a tecnologia bem moderna empregada nos proporcionou um resultado maravilhoso”, explica William. “Quando assistimos ao clipe pronto ficamos muito satisfeitos com todo o processo e agradecemos a todos da equipe, tanto de brasileiros quanto de italianos, que estiveram envolvidos nesse projeto”, complementa.

Rodrigo Teaser, fã do Double You, confessa que mal pôde acreditar quando recebeu o convite para participar da canção. “Quando eu fui para o estúdio do Gino e ouvi a faixa pela primeira vez, eu perguntei a ele se tinham feito a música para mim, pois tem tudo a ver com o trabalho que faço e fiquei muito feliz por ser convidado e o resultado está incrível. Espero que todos curtam a faixa”.

por Ariston Sal Junior