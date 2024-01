Do vôlei aos negócios, conheça Marcus Vinícius Freire

No universo dinâmico dos negócios, a prática esportiva pode oferecer valiosas lições sobre disciplina, foco e trabalho em equipe. Marcus Vinicius Freire, renomado ex-jogador de vôlei e empresário, compartilha seu conhecimento no livro “Não faça networking”, revelando insights preciosos para o desenvolvimento de relações saudáveis e duradouras no âmbito profissional.

Freire enfatiza a importância de “construir pontes” e cultivar conexões significativas em um mundo cada vez mais imediatista e ansioso. No livro, ele destaca que, assim como alcançar maestria no esporte e sucesso nos negócios demanda investimento de tempo e interesse, o mesmo se aplica aos relacionamentos profissionais.

A obra, com prefácio escrito por João Pedro Paes Leme, sócio-fundador da Play9, explora reflexões sobre a sociedade contemporânea, caracterizada pela conectividade tecnológica e pelo crescimento do individualismo. Freire destaca a necessidade de superar o imediatismo nas relações, comparando-as a um banquete que requer tempo, cuidado e atenção aos detalhes.

Ao longo de sua carreira, o empresário aprendeu a se cercar de pessoas boas, conectá-las e gerenciá-las para um crescimento mútuo. O livro oferece vivências e aprendizados, destacando a colaboração e o respeito como pilares fundamentais na construção de laços profissionais duradouros.

Descubra como as lições do esporte se entrelaçam com a gestão de negócios, proporcionando uma abordagem única para o desenvolvimento de conexões significativas no mundo profissional. Marcus Vinicius Freire convida os leitores a transcenderem o fast-food profissional e a se dedicarem a construir relacionamentos que se tornem verdadeiros banquetes, garantindo experiências que o dinheiro não pode comprar.