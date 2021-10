Dj’s Bruno Martini e Cat Dealers lançam novo single com cantora Mayra Arduini no próximo dia 22

Os renomados DJ’s da música eletrônica se unem a jovem cantora para lançar single que promete ser hit

Bruno Martini e Cat Dealers se reencontraram em mais um lançamento no cenário da música eletrônica. Na próxima sexta-feira, (22) os amantes de música eletrônica poderão conferir “Where ‘d U Go” em todas as plataformas digitais — além de um lyric vídeo no Youtube.

A nova faixa tem o vocal da cantora Mayra Arduini, que trouxe mais melodia e harmonia para a música. A cantora, que também assina a composição, é parceira de Bruno Martini em diversos trabalhos desde 2010, como na música “Champagne” com mais de 800 mil visualizações no Youtube.

E Bruno e os irmãos Lugui e Pedrão do Cat Dealers também são velhos conhecidos. A música “Gone Too Long”, que alcançou a marca de 46 milhões de plays no Spotify em 2019, conquistou Disco de Platina no Brasil. “Eu já venho tocando ‘Where’d U Go’ em meus shows lá fora e posso garantir que é uma das músicas que mais agitam as pistas”, conta Martini. E o DJ promete ainda mais: “Esse lançamento tem tudo para ganhar as festas mundo afora, com os brasileiros dando sua assinatura na música eletrônica”.

Cat Dealers, através das redes sociais, anunciaram animados: “Assim que terminamos a Gone Too Long, a gente [eles e Martini] falou que a química no estúdio foi tão boa que seria obrigatório lançarmos uma outra mais pra frente. E não deu outra: a primeira deu bom, a música foi uma bomba (e continua sendo) e, como prometido, a segunda tá prontinha”.

“Where’d U Go” acontece logo depois de um lançamento de Martini que animou os fãs do “atraco” mais badalado dos últimos tempos e seus nove ladrões mascarados da série “La Casa de Papel”, da Netflix. O DJ, que também é fã da série, remixou a música “Bella Ciao”. A versão foi produzida a convite da espanhola Najwa Rimri, que na série interpreta a inspetora Alicia Sierra.