DJ Gabriel do Borel marca presença na África com show em Moçambique

DJ Gabriel do Borel, que conquistou o público e se firmou como um dos maiores e principais artistas do funk no Brasil, fez sua estreia em solo africano. O funkeiro apresentou seu show na noite do dia 22, no Coconut, em Moçambique. Sucessos como “SentaDona”, “Joga Sua Potranca” e “Na Pepeka Sem Camisinha”, parcerias com Luísa Sonza, Anitta e MC Lucy, respectivamente, integraram o repertório.

Dono de um estilo próprio, Gabriel é versátil, e transita por diversos ritmos musicais, desde o Funk, HipHop, Rap, Trap e até o Pop. Estilos que embalaram e empolgaram o público durante sua apresentação no país africano. “Pra mim, porque cresci com muitas dificuldades, sendo um garoto preto e de comunidade, ver meu som atravessando fronteiras é emocionante demais. E a África, para mim, é um sonho”, contou o DJ

Com algumas negociações e projetos internacionais em andamento, Gabriel do Borel aproveitou o tempo livre para conhecer um pouco mais sobre a cultura local. E fez sucesso entre a criançada, que mostraram estar com todas as suas coreografias em dia.

“Eu vi aqui na África, muitos meninos com a história bem parecida com a minha, que venho de uma família humilde, criado apenas pela minha mãe… então estar aqui, em outro país, trazendo a minha arte tem um significado muito grande. Porque eu espero, de alguma forma, servir de inspiração para eles, como vários outros artistas serviram para mim. A música me ensinou a sonhar e eles me ensinaram a acreditar. Vi muito talento e carinho por aqui”, acrescentou.

DJ Gabriel do Borel vem fazendo história no cenário nacional com suas músicas. O artista possui 5,2 milhões de ouvintes mensais e quase 2 milhões de seguidores no Instagram.