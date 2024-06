Diversidade e Inclusão: o caminho para o sucesso empresarial

Empresas que valorizam a diversidade e a inclusão (D&I) alcançam melhores resultados, atraem talentos e possuem um ambiente mais criativo, inovador e adaptável. É o que mostram dados da consultoria PwC, onde 80% das empresas consideram D&I uma área prioritária. Esta vertente abrange gênero, idade, cor, classe social, cultura, orientação sexual e outras características pessoais únicas que contribuem para um ambiente mais dinâmico e produtivo. A inclusão busca proporcionar acesso e oportunidades de forma igualitária para todas essas pessoas.

Estudo da PwC destaca a importância da diversidade para o sucesso corporativo

No dia 28 de junho, celebra-se o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, uma data que reforça a importância de falar sobre inclusão e diversidade dentro das empresas. Segundo pesquisa do Center for Talent Innovation, 41% das pessoas LGBTQIA+ já sofreram discriminação por sua orientação sexual ou identidade de gênero no trabalho. Além disso, 61% dos funcionários gays e lésbicas preferem esconder sua sexualidade de gestores e colegas por medo de perder o emprego.

Coordenadora de recrutamento da empresa de tecnologia e inovação Gateware, Thatyane da Costa

Thatyane da Costa, coordenadora de recrutamento da empresa de tecnologia e inovação Gateware, ressalta que um ambiente inclusivo permite que todos prosperem e contribuam com suas habilidades únicas. “Para os funcionários, significa um local de trabalho onde todos se sentem valorizados, respeitados e livres para serem autênticos. Do ponto de vista empresarial, D&I impulsiona a criatividade, a inovação e a adaptabilidade”, explica.

A reputação de ser uma empresa inclusiva e diversa também atrai talentos, especialmente da Geração Z, que valoriza o alinhamento dos valores da empresa com os seus. “Profissionais procuram organizações que promovem a diversidade, sabendo que essas empresas são mais justas e equitativas”, reforça Thatyane.

De acordo com a consultoria McKinsey, empresas que priorizam a diversidade no recrutamento têm resultados 25% melhores do que as que não investem nisso. Thatyane lista os benefícios das empresas inclusivas:

Melhor gestão colaborativa

Melhoria do clima organizacional

Aumento da produtividade

Crescimento pessoal e profissional da equipe

Maior confiança da equipe

Valor social agregado ao produto/serviço

A Gateware, com o lema “tecnologia com foco nas pessoas”, exemplifica isso na prática, com um time composto por pessoas trans, não binárias, mulheres e homens cis, de diversas orientações sexuais e faixas etárias. A empresa reconhece que promover um ambiente inclusivo e diverso beneficia tanto os colaboradores quanto a organização como um todo.

“Nós nos comprometemos com a inclusão de mulheres em todos os níveis, incluindo cargos de gestão. A diversidade de gênero melhora a tomada de decisões e a inovação. Programas de mentoria e desenvolvimento de carreira são desenhados para apoiar e empoderar nossas funcionárias, garantindo iguais oportunidades de crescimento e reconhecimento”, relata Thatyane.

A inclusão de profissionais de diferentes faixas etárias também é valorizada. “Valorizamos tanto a experiência dos seniores quanto a inovação dos jovens. Programas de tutoria reversa são comuns aqui, promovendo aprendizado contínuo e colaboração mútua”, explica.

Segundo dados da Glassdoor Economic Research, D&I é uma prioridade para muitas empresas. Porém, tornar-se inclusiva envolve sensibilização e conscientização entre funcionários e lideranças, antes de abrir processos seletivos. “É necessário implantar indicadores e dados de diversidade para entender a situação real e divulgar a inclusão da empresa. A cultura organizacional deve ser desenvolvida diariamente para que a inclusão se enraíze”, afirma Thatyane.