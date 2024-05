Diversidade e inclusão em foco: Erika Hilton, Fayda Belo, Yacunã Tuxá e Mondelez Brasil são premiados

Celebrando os líderes e iniciativas que promovem a diversidade e inclusão no Brasil, o Instituto Identidades do Brasil (ID_BR) revelou os vencedores do Prêmio Sim à Igualdade Racial de 2024. A premiação foi transmitida no último domingo, 26 de maio, pelo canal do YouTube do ID_BR, com destaques dos melhores momentos exibidos na TV Globo.

Luciene Kaxinawá, jornalista e apresentadora Fayda Belo, advogada antiracista Yacunã Tuxá, ativista indígena e ilustradora

O evento, que já se tornou um marco no calendário nacional de reconhecimento à luta pela igualdade racial, teve como mestres de cerimônia figuras proeminentes e contou com performances musicais de Seu Jorge, Alcione, Marcelo D2 e Maria Gadú, que abrilhantaram a noite e reforçaram a importância da cultura na promoção da diversidade.

Entre os premiados deste ano, destacam-se Erika Hilton, Fayda Belo, Yacunã Tuxá e a empresa Mondelez Brasil. Esses vencedores representam uma diversidade de talentos e esforços que estão moldando uma sociedade mais justa e inclusiva.

Vanda Witoto, pedagoga e ativista indígena Petronilha Beatriz, educadora e doutora em educação antiracista Erika Hilton, deputada federal por São Paulo

Erika Hilton, conhecida por sua atuação política e defesa dos direitos humanos, tem sido uma voz poderosa na luta pela igualdade e justiça social. Sua trajetória inspira milhões e seu trabalho incansável é um exemplo de liderança e resiliência.

“Cost of Gold”

Fayda Belo, uma defensora fervorosa da educação inclusiva, tem dedicado sua carreira a criar oportunidades para comunidades marginalizadas. Sua abordagem inovadora e dedicação à causa educativa têm transformado vidas e pavimentado o caminho para um futuro mais igualitário.

Day Molina, estilista indígena

Yacunã Tuxá, uma líder indígena que luta pela preservação dos direitos e culturas dos povos indígenas, tem sido uma força transformadora na promoção da diversidade cultural e na defesa dos direitos de seu povo. Sua influência e liderança são fundamentais para a construção de uma sociedade mais diversa e inclusiva.

Mondelez Brasil foi reconhecida por suas iniciativas de empregabilidade e inclusão dentro do setor corporativo. A empresa tem implementado políticas de diversidade que não apenas enriquecem seu ambiente de trabalho, mas também promovem uma cultura de respeito e valorização das diferenças.

O Prêmio Sim à Igualdade Racial de 2024 não apenas celebra esses líderes e suas realizações, mas também destaca a importância contínua da luta pela igualdade racial no Brasil. O evento reforça o compromisso do ID_BR em promover uma sociedade onde todos tenham igualdade de oportunidades, independentemente de sua raça ou origem étnica.

A transmissão ao vivo no YouTube e os destaques na TV Globo permitiram que o evento alcançasse um público amplo, aumentando a conscientização sobre a importância da diversidade e da inclusão. O reconhecimento dos vencedores deste ano é um lembrete poderoso de que, juntos, podemos construir um Brasil mais justo e igualitário para todos.