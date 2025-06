Distrito Federal registra crescimento de 78% no turismo internacional em 2025

O Distrito Federal emerge como um dos principais destaques no crescimento do turismo internacional em 2025. Entre janeiro e maio deste ano, a capital brasileira recebeu 44.279 turistas estrangeiros, número 78,3% superior ao registrado no mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 24.838 visitantes. Os dados integram levantamento do Ministério do Turismo, desenvolvido em parceria com a Embratur e a Polícia Federal, divulgado na quarta-feira (12).

Brasília figura atualmente entre as principais portas de entrada de visitantes internacionais no país. O Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek opera nove voos diretos para o exterior, conectando o Brasil a destinos estratégicos como Portugal, Argentina, Chile e Estados Unidos, todos classificados entre os principais mercados emissores de turistas internacionais para o território brasileiro em 2025.

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, o resultado evidencia o fortalecimento do posicionamento brasileiro no cenário internacional. “Desenvolvemos um trabalho intenso para consolidar a marca Brasil como destino para diversas modalidades de turismo, e Brasília desempenha papel fundamental nesse processo. Como capital do país, atrai visitantes tanto para negócios quanto para lazer, funcionando como ponto de partida para quem deseja explorar outras regiões brasileiras, especialmente o Centro-Oeste”, afirmou.

Capital do país consolida-se como importante porta de entrada no Brasil e reflete avanços das estratégias de promoção do turismo nacional

METAS DO TURISMO – O desempenho positivo do Distrito Federal acompanha a tendência nacional de crescimento. Nos cinco primeiros meses de 2025, o Brasil acolheu 4.887.229 turistas estrangeiros, cifra que representa 70% da meta anual de 6,9 milhões de visitantes, conforme estabelecido no Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027.

Significativa parcela desse fluxo provém de mercados estratégicos da América do Sul. Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai foram responsáveis por 3,1 milhões de turistas no acumulado do ano, reforçando a relevância da integração regional. Em maio, o país registrou 461.341 entradas internacionais vindos de diversos países.

Os resultados espelham os esforços empreendidos pelo governo federal na promoção externa do Brasil, com destaque para o Plano Brasis – plano internacional de marketing do turismo brasileiro, lançado pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur. A iniciativa objetiva reposicionar a imagem brasileira no exterior até 2028, valorizando a diversidade natural, cultural e regional do país mediante abordagem sustentável e inclusiva.