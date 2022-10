Diretora da TIM é finalista do Prêmio Caboré, o mais importante do mercado publicitário brasileiro

Premiação consagra profissionais e empresas que contribuem com as áreas de publicidade, marketing e mídia no país

Ana Paula Castello Branco, diretora de Advertising e Branding da TIM, é uma das finalistas do Prêmio Caboré, maior e mais cobiçada premiação da indústria de comunicação do Brasil. A executiva concorre na categoria “Profissional de Marketing”.

Nos últimos meses, Ana Paula se destacou por liderar, dentre outras iniciativas, a estratégia de comunicação da nova rede 5G da TIM e a retomada da plataforma de eventos da empresa, que teve seu auge em setembro, com o patrocínio ao Rock in Rio Brasil 2022.



O festival fez com que mais de 20 mil passassem pelas ativações na Cidade do Rock e isso fez a TIM contabilizar 85 mil menções nas redes sociais e 89% de favorabilidade, sendo a segunda marca mais comentada do festival e a terceira que mais cresceu no Instagram.

“Todas as pessoas que participam do Caboré são profissionais que têm um trabalho muito relevante no marketing do Brasil. Para mim, essa indicação chega em um período muito especial porque consigo olhar para trás e ver a evolução da marca da TIM. Sinto muito orgulho de tudo que foi feito”, comenta a executiva.

TIM no primeiro Rock in Rio 5G

Todos os indicados recebem uma gaiola com uma carta para oficializar a participação no evento. Na cerimônia de premiação – que, este ano, acontece no dia 7 de dezembro, em São Paulo – os vencedores ganham um troféu em forma de coruja. Em sua 43ª edição, 42 profissionais e empresas disputam 14 categorias do Caboré. A seleção é feita pelos editores do jornal “Meio & Mensagem” e os premiados são escolhidos pelos assinantes do portal.