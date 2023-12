Diogo Nogueira promete incendiar Copacabana com samba e boas vibrações no Réveillon 2024

Cantor revela expectativas, rituais e novos projetos para a virada do ano

A contagem regressiva para o Réveillon 2024 já começou, e o cantor Diogo Nogueira promete fazer história no Palco Samba, na Praia de Copacabana. Em entrevista exclusiva, o artista compartilhou suas expectativas para a noite da virada, seus rituais para atrair boas vibrações e seus empolgantes projetos para o próximo ano.

Diogo Nogueira expressou sua animação em participar do Réveillon no icônico bairro carioca: “Eu sou a pessoa mais animada, porque eu amo o Réveillon e amo cantar na festa. Ainda mais sendo na minha cidade, em Copacabana, a princesinha do mar. Eu só tenho a agradecer. Vocês podem ter certeza de que vou cantar e dançar samba até de manhã. Maravilhoso.”

Questionado sobre o que o público pode esperar de seu show, Diogo Nogueira prometeu uma noite repleta de samba e cultura popular brasileira: “O público pode esperar muito samba, muita cultura popular brasileira. Eu vou cantar coisas de todos os lugares, de todo tipo de samba. E quem sabe uma música inédita do álbum?”

O cantor revelou seus rituais para atrair energias positivas na virada do ano: “Sempre faço minhas orações, minhas rezas. Sempre estou com as minhas contas no pescoço. Pedindo paz, prosperidade, pedindo um país digno para cada ser humano, para cada trabalhador, com saúde, educação e cultura.”

Diogo Nogueira adiantou alguns de seus projetos para o próximo ano, incluindo o lançamento do segundo volume do álbum “Sagrado”, uma nova turnê, e sua participação especial na série “Desejos S.A” do Star+. “2024 já vem bem agitado, e eu estou muito feliz. Espero que seja muito melhor que em 2023 e que a gente consiga vencer todas as lutas, todas as guerras.”

Com Copacabana prestes a se transformar no epicentro da celebração global, Diogo Nogueira promete levar alegria e boas energias para o maior Réveillon do planeta. Acompanhe cada batida, cada samba, e celebre a chegada de 2024 com o ritmo contagiante do cantor na Princesinha do Mar.